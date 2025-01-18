白曉燕遇害過28年！白冰冰始終「堅持死刑」 廢死聯盟昔言論再掀議

白冰冰在節目中聽到選手演唱自己的經典之作《燕仔你是飛去叼》忍不住淚崩。（資料照，民視提供）



〔記者邱奕欽／台北報導〕憲法法庭判決死刑合憲後，法務部長鄭銘謙首度簽署死刑執行令，死囚黃麟凱於16日晚間槍決伏法，廢死聯盟為此感到不滿，以數篇文章斥責政府，反遭網友群起灌爆臉書粉專，更將聯盟執行長林欣怡的過往言論挖出，藉此相比立場明確堅決支持死刑的白冰冰，讓死刑廢存議題受到高度關注。

法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令後，公告黃麟凱在16日晚間9點執行槍決，而廢死聯盟則於8點半急遞「非常上訴」力挽狂瀾，並在粉專上要求法務部停止執行，斥責表示否則就是違法。未料，廢死聯盟反遭網友們群起出征，截稿前已逾5000名網友在文章底下表達不滿，甚至氣憤質問：「若今天是廢死聯盟成員的家屬遭虐殺，還會堅持挺廢死嗎？」

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事實上，林欣怡於2018年發生「小燈泡案」後發文坦言常被問到：「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎？」她當時回應：「我真的不知道！」僅盼自己不會遇到類似事件。如今，林欣怡的此番言論再被挖出，並與白冰冰在失去愛女白曉燕後，這28年來始終堅決支持死刑的明確立場相比，讓死刑廢存議題再度受到高度關注。

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