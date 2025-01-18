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白曉燕遇害過28年！白冰冰始終「堅持死刑」 廢死聯盟昔言論再掀議

白曉燕遇害過28年！白冰冰始終「堅持死刑」 廢死聯盟昔言論再掀議白冰冰在節目中聽到選手演唱自己的經典之作《燕仔你是飛去叼》忍不住淚崩。（資料照，民視提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕憲法法庭判決死刑合憲後，法務部長鄭銘謙首度簽署死刑執行令，死囚黃麟凱於16日晚間槍決伏法，廢死聯盟為此感到不滿，以數篇文章斥責政府，反遭網友群起灌爆臉書粉專，更將聯盟執行長林欣怡的過往言論挖出，藉此相比立場明確堅決支持死刑的白冰冰，讓死刑廢存議題受到高度關注。

法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令後，公告黃麟凱在16日晚間9點執行槍決，而廢死聯盟則於8點半急遞「非常上訴」力挽狂瀾，並在粉專上要求法務部停止執行，斥責表示否則就是違法。未料，廢死聯盟反遭網友們群起出征，截稿前已逾5000名網友在文章底下表達不滿，甚至氣憤質問：「若今天是廢死聯盟成員的家屬遭虐殺，還會堅持挺廢死嗎？」

事實上，林欣怡於2018年發生「小燈泡案」後發文坦言常被問到：「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎？」她當時回應：「我真的不知道！」僅盼自己不會遇到類似事件。如今，林欣怡的此番言論再被挖出，並與白冰冰在失去愛女白曉燕後，這28年來始終堅決支持死刑的明確立場相比，讓死刑廢存議題再度受到高度關注。

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