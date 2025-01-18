晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《祕書俱樂部》六月抓包渣夫偷吃 當面對峙小三怒嗆「我們品味很像」

六月在《祕書俱樂部》飾演修杰楷妻子，霸氣開嗆小三曾莞婷。（TVBS提供）六月在《祕書俱樂部》飾演修杰楷妻子，霸氣開嗆小三曾莞婷。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷在TVBS《祕書俱樂部》發現自己的戀人修杰楷除了涉入貪汙醜聞，還隱瞞已婚身分，這場看似甜美的戀情又暴露出更醜陋的一面，讓她從心碎轉變為決絕。

曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷（左）賣房又結紮。（TVBS提供）曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷（左）賣房又結紮。（TVBS提供）

修杰楷飾演的韓信正之所以會被發現已婚，是因為資深祕書林嘉俐使出殺手鐧，請來修杰楷的正牌妻子六月直接與曾莞婷對質，六月一句：「看樣子，我們品味很像，就連喜歡的男人都一樣。」讓曾莞婷如遭雷擊，不得不正視這段不堪的關係。修杰楷分享：「這幾場戲花了很多心思去揣摩韓信正的神情，尤其是知道的真相卻不能表現出來的眼神，還有睜眼說瞎話的表情等等，都是很有挑戰性的重要細節。」

曾莞婷在《祕書俱樂部》於感情與職場的雙重挑戰下，從被動受害轉變為主動出擊。（TVBS提供）曾莞婷在《祕書俱樂部》於感情與職場的雙重挑戰下，從被動受害轉變為主動出擊。（TVBS提供）

曾莞婷（左）在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷（右）賣房又結紮。（TVBS提供）曾莞婷（左）在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷（右）賣房又結紮。（TVBS提供）

曾莞婷劇中面對修杰楷層出不窮的謊言，終於選擇不再沉默，為了試探他的真心，巧妙設計了一系列計劃，引導他賣房、結紮。然而這一切都是曾莞婷與賴雅妍精心策劃的策略，目的是要將修杰楷的貪汙罪行曝光，為公司奪回被侵吞的款項，最終，兩位女主角聯手同事們，成功將修杰楷的惡行公諸於眾。

曾莞婷在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷賣房又結紮。（TVBS提供）曾莞婷在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷賣房又結紮。（TVBS提供）

修杰楷（左）在《祕書俱樂部》之所以會被發現已婚，是因為資深祕書林嘉俐使出殺手鐧。（TVBS提供）修杰楷（左）在《祕書俱樂部》之所以會被發現已婚，是因為資深祕書林嘉俐使出殺手鐧。（TVBS提供）

在情感與職場的雙重挑戰下，曾莞婷的角色高双芸從一個被動的受害者蛻變為主動出擊的勇者，她的果斷與智慧成為劇中最耀眼的角色，深深觸動了觀眾的心。曾莞婷坦言：「高双芸讓對方去結紮的橋段真的太激進了，現實中我做不到這麼絕情，面對錯誤的感情，我最多只會選擇斷絕往來。」《祕書俱樂部》每週日晚間8點於TVBS 42台播出、晚間10點NETFLIX、LINE TV同步上線。

六月在《祕書俱樂部》飾演修杰楷妻子，霸氣開嗆小三曾莞婷。（TVBS提供）六月在《祕書俱樂部》飾演修杰楷妻子，霸氣開嗆小三曾莞婷。（TVBS提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中