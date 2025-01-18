《祕書俱樂部》六月抓包渣夫偷吃 當面對峙小三怒嗆「我們品味很像」

六月在《祕書俱樂部》飾演修杰楷妻子，霸氣開嗆小三曾莞婷。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷在TVBS《祕書俱樂部》發現自己的戀人修杰楷除了涉入貪汙醜聞，還隱瞞已婚身分，這場看似甜美的戀情又暴露出更醜陋的一面，讓她從心碎轉變為決絕。

曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷（左）賣房又結紮。（TVBS提供）

修杰楷飾演的韓信正之所以會被發現已婚，是因為資深祕書林嘉俐使出殺手鐧，請來修杰楷的正牌妻子六月直接與曾莞婷對質，六月一句：「看樣子，我們品味很像，就連喜歡的男人都一樣。」讓曾莞婷如遭雷擊，不得不正視這段不堪的關係。修杰楷分享：「這幾場戲花了很多心思去揣摩韓信正的神情，尤其是知道的真相卻不能表現出來的眼神，還有睜眼說瞎話的表情等等，都是很有挑戰性的重要細節。」

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曾莞婷在《祕書俱樂部》於感情與職場的雙重挑戰下，從被動受害轉變為主動出擊。（TVBS提供）

曾莞婷（左）在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷（右）賣房又結紮。（TVBS提供）

曾莞婷劇中面對修杰楷層出不窮的謊言，終於選擇不再沉默，為了試探他的真心，巧妙設計了一系列計劃，引導他賣房、結紮。然而這一切都是曾莞婷與賴雅妍精心策劃的策略，目的是要將修杰楷的貪汙罪行曝光，為公司奪回被侵吞的款項，最終，兩位女主角聯手同事們，成功將修杰楷的惡行公諸於眾。

曾莞婷在《祕書俱樂部》巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷賣房又結紮。（TVBS提供）

修杰楷（左）在《祕書俱樂部》之所以會被發現已婚，是因為資深祕書林嘉俐使出殺手鐧。（TVBS提供）

在情感與職場的雙重挑戰下，曾莞婷的角色高双芸從一個被動的受害者蛻變為主動出擊的勇者，她的果斷與智慧成為劇中最耀眼的角色，深深觸動了觀眾的心。曾莞婷坦言：「高双芸讓對方去結紮的橋段真的太激進了，現實中我做不到這麼絕情，面對錯誤的感情，我最多只會選擇斷絕往來。」《祕書俱樂部》每週日晚間8點於TVBS 42台播出、晚間10點NETFLIX、LINE TV同步上線。

六月在《祕書俱樂部》飾演修杰楷妻子，霸氣開嗆小三曾莞婷。（TVBS提供）

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