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aespa來催票了！ 身穿勇士隊球衣挺柯瑞

南韓大勢女團aespa。（翻攝自IG）南韓大勢女團aespa。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團aespa近兩年人氣居高不下，以目前大勢女團的成績當中可以說是即將登頂，她們連續以《Supernova》、《Armageddon》與《Whiplash》三首大爆曲，穩固在同代女團中的地位！不管是私底下的穿搭或是同款物品，也都很快就銷售一空，讓網友驚嘆她們的超高人氣。

昨（17）日，aespa在IG官方帳號發文幫勇士隊招牌球星柯瑞拉票，成員們身穿勇士隊球衣，４人的美貌搭配上不同手勢，讓同為粉絲的球迷直呼戀愛了！沒想到自己喜愛的偶像也支持同個球團明星。

aespa成員Karina（左）、Giselle（右）身穿勇士隊球衣自拍。（翻攝自IG）aespa成員Karina（左）、Giselle（右）身穿勇士隊球衣自拍。（翻攝自IG）

aespa成員Winter（左）、Ningning（右）身穿勇士隊球衣自拍。（翻攝自IG）aespa成員Winter（左）、Ningning（右）身穿勇士隊球衣自拍。（翻攝自IG）

此貼文一發布，就引起大批網友留言討論，連勇士球隊的官方IG也在留言區表達感謝並轉發貼文，讓身兼aespa粉絲和勇士球迷的網友狂喊：「夢幻聯動」NBA全明星票選活動於台灣時間1月21日結束，期待最終排名的揭曉此次aespa幫忙拉票是否能帶來勝利，大家都拭目以待！

勇士球隊的官方IG在aespa的留言區表達感謝並轉發貼文。（翻攝自IG）勇士球隊的官方IG在aespa的留言區表達感謝並轉發貼文。（翻攝自IG）

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