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娛樂 最新消息

洪小鈴憋雙喜訊息「接親友抱怨」 原因全說了

〔記者蕭方綺／台北報導〕洪小鈴12月宣布結婚以及懷孕喜訊，在那之前，她想等身體狀態穩定，對所有人保密，因此拍攝經紀公司「幸星娛樂」2025的年曆時，當天公司除了經紀人以外，所有藝人都不知道她懷孕消息，後來一口氣公布雙喜，震驚許多人，除了收到很多祝福，一天內也收到數十個母嬰品牌的邀約，讓她驚呼小孩真的帶財。

洪小鈴去年底公布懷孕結婚兩喜訊。（幸星娛樂提供）洪小鈴去年底公布懷孕結婚兩喜訊。（幸星娛樂提供）

消息公布後，其實一些家人朋友小小「抱怨沒有第一時間讓他們知道喜訊」，但一直很喜歡小孩的她幸運得女後，反而緊張伴隨著開心，擔心無法勝任媽媽的角色，原先還想說還是等好好生產完再跟大家分享，但去年主演完一部大愛劇的她有不少新的戲劇邀約，當時還在保密階段的她忍痛推掉了一些很想合作的團隊的戲，但又無法跟團隊直接說明原因，於是跟公司討論後決定還是提前跟大家分享。

最讓她感動的是收到非常多身邊朋友跟粉絲朋友私訊分享，說看到她的喜訊，讓她們更有勇氣相信「不管什麼年齡，都還是可以擁有想要的幸福，不用因為擔心時間不夠而急著做出錯誤的選擇」，46歲的她身為高齡產婦，從她們的反饋反而也收穫了更多勇氣，來面對更多身份轉換的挑戰，甚至還有製作人跟她約定等她生完要再合作，所以她也鼓勵女生朋友們「只要是自己開心的時候做的事，那就是對的時間、對的選擇。」

張家慧決心重拾她熱愛的演員工作。（幸星娛樂提供）張家慧決心重拾她熱愛的演員工作。（幸星娛樂提供）

育有一子的同門好閨蜜張家慧是洪小鈴的好戰友，除了分享所有育兒的經驗，看非常多電影跟影集的她，每次看完什麼好看的一定馬上分享給洪小鈴，讓她邊待產還邊做功課。張家慧是模範媽媽，早期電影影集都可以看到她美麗多變的演出，但後來懷孕後幾乎全職在家相夫教子較少演出，現在兒子已九歲，她也終於放下部分責任，決心重拾她熱愛的演員工作。

這兩年影集《想見你》、《逆局》、《你的婚姻不是你的婚姻》都可以看到她不同的表演，平常都有在健身體能不錯的她，近年還主演三鐵題材的電影。

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