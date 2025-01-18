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「尚氣」挑戰世上最危險工作！真實海底災難事件台灣搶先全球登場

劉思慕在《窒息倒數》飾演深海潛水員，挑戰世界上最危險的工作。（CATCHPLAY提供）劉思慕在《窒息倒數》飾演深海潛水員，挑戰世界上最危險的工作。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自真實海底災難事件的驚悚片《窒息倒數》由伍迪哈里遜、「尚氣」劉思慕、芬恩柯爾一同演出，他們飾演負責維修橫跨世界各地長達兩萬哩海底管道的飽和潛水員，挑戰世界上最危險的工作，在一千呎深的海底進行維護作業，展開一場關於生死存亡與求生的震撼故事。

伍迪哈里遜在《窒息倒數》飾演潛水指揮官，將展開一場生死攸關的救援行動。（CATCHPLAY提供）伍迪哈里遜在《窒息倒數》飾演潛水指揮官，將展開一場生死攸關的救援行動。（CATCHPLAY提供）

伍迪飾演的潛水指揮官與潛水員劉思慕，將展開一場生死攸關的救援行動，挽救隊友生命。劉思慕透露開拍前進行了真實飽和潛水員的培訓課程，與真實的飽和潛水員一起訓練與諮詢，「為了真實展現深海潛水的身心挑戰，除了潛水的技術訓練，還包括理解潛入深海對人類心理的影響，例如幽閉恐懼感、長期面對令人戰慄的黑暗，以及時刻意識到自己的生命線僅靠一根纖細的繩索支撐的感受，觀眾可以透過電影《窒息倒數》在大銀幕一睹世界上最危險的工作。」

伍迪也透露許多場景為真實潛水員執行海底任務的寫實重現，拍攝環境經常在極為狹窄且封閉的空間內進行。三位演員被困在狹小且壓力十足的環境，反而激發了最佳幽默感，經常在拍攝過程中互相打趣、療癒彼此，藉此緩解強烈的壓迫感。伍迪笑說：「和思慕與芬恩一起拍攝真是太有趣了，我們三個組合簡直是天作之合！我迫不及待希望大家進戲院欣賞我們的精彩演出！」《窒息倒數》將於2月27日搶先全球在台上映。

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