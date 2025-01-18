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娛樂 最新消息

（新碟快報）驚悚經典《火線追緝令》修復再現！今敏《妄想代理人》復刻上架

〔記者許世穎／專題報導〕名導大衛芬奇執導、兩位奧斯卡得主布萊德彼特及摩根費里曼攜手演出的驚悚片經典《火線追緝令》今年將滿30週年，4K修復版除了將重返大銀幕，也終於推出4K UHD，台灣代理發行的得利影視更推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版，絕對值得影迷收藏。

布萊德彼特（左）及摩根費里曼攜手演出的驚悚片經典《火線追緝令》今年將滿30週年。（翻攝自IMDB）布萊德彼特（左）及摩根費里曼攜手演出的驚悚片經典《火線追緝令》今年將滿30週年。（翻攝自IMDB）

該片描述兩位警察（布萊德彼特和摩根費里曼飾演）奉命追捕一位狡猾的連續殺人魔，發現每個受害者的死亡原因皆源於七原罪（暴食，貪婪，懶惰，憤怒，驕傲，慾望，嫉妒）。

電影有著影迷津津樂道的意外結局，影后葛妮絲派特洛、影帝凱文史貝西同時參與演出。導演大衛芬奇將暴力，心理與精神層面的情節融入於本片，深刻描述人類的恐懼因子，進而創造出這部讓人震驚的經典電影。

《火線追緝令》推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）《火線追緝令》推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

除了《火線追緝令》UHD+BD雙碟限定鐵盒版，本週新碟還有《藍色恐懼》動畫大師今敏的經典13集動畫《妄想代理人》雙碟限定版藍光BD，先前一推出造成搶購完售，這次以新包裝復刻推出，同樣以精美包裝加贈32頁分集導覽圖冊以及6張海報劇照明信片組，DVD版同步上市。

《妄想代理人》雙碟限定版BD換新包裝復刻推出。（得利影視提供）《妄想代理人》雙碟限定版BD換新包裝復刻推出。（得利影視提供）

此外，還有韓國三大極兇禁地真實改編、由《薩滿》製作團隊推出的恐懼新作《鬼花園：詛咒》DVD。電影描述昭熙（趙胤熙 飾）的幸福家庭一夕變調，不僅目睹丈夫昌秀（許棟元 飾）在眼前上吊，腹中寶寶也不幸流產。

尚未走出喪偶傷痛的昭熙不顧姊姊惠蘭（金姝怜 飾）勸阻，搬到丈夫留給她的一棟郊區花園別墅，但入住後，發現這棟房子充滿揮之不去的恐懼詭異感，彷彿有某種毛骨悚然的存在正在詛咒著自己，隨著駭人命案接二連三發生，這棟別墅的祕密似乎也被慢慢揭開。

《薩滿》製作團隊恐懼新作《鬼花園：詛咒》，改編自韓國三大極兇禁地。（得利影視提供）《薩滿》製作團隊恐懼新作《鬼花園：詛咒》，改編自韓國三大極兇禁地。（得利影視提供）

《火線追緝令》UHD+BD雙碟限定鐵盒版、《妄想代理人》雙碟限定版藍光BD及DVD、《鬼花園：詛咒》DVD皆由得利影視代理，全台上市中。

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