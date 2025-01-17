晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）脆友懷念時代的眼淚 自由發揮ft.鄭多燕驚見喬蛋瞬間

李伯恩（左起）、鄭多燕、阿達合作的〈GYM〉是很多人童年時的洗腦神曲。（翻攝自YouTube）李伯恩（左起）、鄭多燕、阿達合作的〈GYM〉是很多人童年時的洗腦神曲。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經被網友奉為下一個「台灣之光」的雙人團體「自由發揮」，由李伯恩、「阿達」昌璟翔組成。近日脆友（Threads）懷念時代的眼淚，各自分享自己青少年時代最常聽的歌曲，有網友分享了自由發揮和韓國「塑身女王」鄭多燕合作的〈GYM〉，卻意外看到當年沒看見的驚人影像。

阿達（紅圈）雖然不想引人注意，但卻在多年後被網友抓到正在「調整」。（翻攝自YouTube）阿達（紅圈）雖然不想引人注意，但卻在多年後被網友抓到正在「調整」。（翻攝自YouTube）

〈GYM〉是自由發揮在2013年推出的主打歌曲，當年鄭多燕的瘦身操風靡婆媽界，幾乎每個女性都曾跳過鄭多燕的瘦身操，所以自由發揮就邀請鄭多燕跨界合作了這首歌曲。當時這首歌熱門的程度超乎想像，有人一天要聽10幾次，還有人認為這首歌大有超越「鳥叔」PSY騎馬舞的後勁。沒想到就在一場戶外表演中，有網友意外發現位於左側的阿達似乎在熱舞之前，調整了一下「蛋蛋」的位置，直接笑瘋狂喊：天啊！當年怎麼沒看到？

「小虎隊」（左起）陳志朋、吳奇隆、蘇有朋，曾是許多人心目中的白馬王子。（翻攝自微博）「小虎隊」（左起）陳志朋、吳奇隆、蘇有朋，曾是許多人心目中的白馬王子。（翻攝自微博）

有網友立刻留言，國小安親班的老師每次都會放卓文萱的〈不要不要〉，而且老師還會配上舞蹈教全班跳，拍胸脯說這是一定要列入童年回憶的歌曲。另外，小虎隊風靡全台的時候，很多人都是歌迷，小虎隊加上憂歡派對合唱的〈新年快樂〉也是經典曲，除了〈新年快樂〉之外，〈青蘋果樂園〉也是很多人童年耳熟能詳的歌曲。

韓星金鍾國的〈Lovely〉因為遊戲勁舞團變成很多人心中的洗腦神曲。（翻攝自X）韓星金鍾國的〈Lovely〉因為遊戲勁舞團變成很多人心中的洗腦神曲。（翻攝自X）

入圍的不僅有中文歌，還有網友回憶國中的時候，網咖裡幾乎發瘋似重播韓星金鍾國的〈Lovely〉，底下更有人激動回應：「勁舞團」似乎已經回到當年。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中