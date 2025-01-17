（影）脆友懷念時代的眼淚 自由發揮ft.鄭多燕驚見喬蛋瞬間

李伯恩（左起）、鄭多燕、阿達合作的〈GYM〉是很多人童年時的洗腦神曲。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經被網友奉為下一個「台灣之光」的雙人團體「自由發揮」，由李伯恩、「阿達」昌璟翔組成。近日脆友（Threads）懷念時代的眼淚，各自分享自己青少年時代最常聽的歌曲，有網友分享了自由發揮和韓國「塑身女王」鄭多燕合作的〈GYM〉，卻意外看到當年沒看見的驚人影像。

阿達（紅圈）雖然不想引人注意，但卻在多年後被網友抓到正在「調整」。（翻攝自YouTube）

〈GYM〉是自由發揮在2013年推出的主打歌曲，當年鄭多燕的瘦身操風靡婆媽界，幾乎每個女性都曾跳過鄭多燕的瘦身操，所以自由發揮就邀請鄭多燕跨界合作了這首歌曲。當時這首歌熱門的程度超乎想像，有人一天要聽10幾次，還有人認為這首歌大有超越「鳥叔」PSY騎馬舞的後勁。沒想到就在一場戶外表演中，有網友意外發現位於左側的阿達似乎在熱舞之前，調整了一下「蛋蛋」的位置，直接笑瘋狂喊：天啊！當年怎麼沒看到？

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「小虎隊」（左起）陳志朋、吳奇隆、蘇有朋，曾是許多人心目中的白馬王子。（翻攝自微博）

有網友立刻留言，國小安親班的老師每次都會放卓文萱的〈不要不要〉，而且老師還會配上舞蹈教全班跳，拍胸脯說這是一定要列入童年回憶的歌曲。另外，小虎隊風靡全台的時候，很多人都是歌迷，小虎隊加上憂歡派對合唱的〈新年快樂〉也是經典曲，除了〈新年快樂〉之外，〈青蘋果樂園〉也是很多人童年耳熟能詳的歌曲。

韓星金鍾國的〈Lovely〉因為遊戲勁舞團變成很多人心中的洗腦神曲。（翻攝自X）

入圍的不僅有中文歌，還有網友回憶國中的時候，網咖裡幾乎發瘋似重播韓星金鍾國的〈Lovely〉，底下更有人激動回應：「勁舞團！」似乎已經回到當年。

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