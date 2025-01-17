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百萬YTR志祺被誤認成吳亦凡！路人興奮讚嘆：恭喜出獄了

志祺七七（左）遭誤認成吳亦凡（右）。（翻攝自IG、微博）志祺七七（左）遭誤認成吳亦凡（右）。（翻攝自IG、微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber志祺七七以探討時事議題走紅，2023年花了33萬整形，加上積極健身，搖身一變成韓系美男。怎料，日前卻遭路人誤認為正在服刑的中國男星吳亦凡，甚至要求合照嗨喊「恭喜出獄」，讓他十分無奈。

志祺昨（16）在社群平台Threads上發文分享，有粉絲上前找他合照，但口中卻不斷喊著「哇吳亦凡吳亦凡」，雖然他拼命否認自己不是吳亦凡，但對方仍沉浸在自己的世界中，更興奮恭賀他「恭喜出來了！」讓志祺感受到對方似乎是發自內心的開心及喜愛吳亦凡，讓他無奈感嘆「希望他不會發現這一切」。

貼文曝光後，立即吸引大批網友笑翻，「這麼帥，到底怎麼認錯？」、「可是你比吳先生帥欸…他別搞了吧」、「明明志祺比吳亦凡帥」、「我個人認為現在的志祺比吳亦凡還帥」、「他那麼驚訝，可能是以為怎麼出獄了」。

事實上，中國男星吳亦凡於2021年爆出涉嫌性侵女網紅被逮，最終被以強姦罪、聚眾淫亂罪合併判處13年徒刑，並在服刑期滿後驅逐出境。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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