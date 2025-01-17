《黑暗榮耀》空姐車珠英疑遭強迫床戲！開拍當天才知要露點

車珠英在《元敬》中的大尺度畫面引起討論。（翻攝自愛奇藝、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以韓劇《黑暗榮耀》惡女空姐一角走紅的南韓女星車珠英，近期首度升格當女一，接演古裝劇《元敬》，一開播就有2點全露的床戰戲碼，畫面迅速引起討論，不過日前卻傳出，演員當初看劇本時根本不知道要大尺度裸露，直到拍攝當天才得知，對此，製作方也出面回應了。

車珠英在《元敬》首度升格擔任女主角。（翻攝自IG）

據韓媒報導，《元敬》劇組否認未與演員協商就播出大尺度裸露場面的指控，表示該劇分別在tvN電視台以及TVING串流平台播出，而在事前就告知過演員，TVING播出的是青少年不宜觀看的版本，因此會有裸露場面，「至於裸露的尺度，則根據角色與場景特性，與各演員個別進行協商，並在製作的各個階段與經紀公司及演員進行溝通確認」。

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最終劇組選擇找來替身演員拍攝裸戲，車珠英和李伊潭則是穿著衣服演出同樣場面，透過CG換臉的方式呈現。另外，兩位演員的經紀公司在播出前曾表示希望能剪掉床戲，不過都遭製作方以「這是必要場面」為由拒絕。然而，在tvN電視台播出了刪除部分裸露場景的版本後，部分觀眾認為不影響理解劇情走向，質疑是否是為了話題才做這樣的安排。

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