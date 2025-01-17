《穆荷蘭大道》名導大衛林區生日前3天傳逝世！享壽78歲

大衛林區2006年獲得第63屆威尼斯影展終身成就金獅獎。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕知名導演兼編劇大衛林區（David Lynch）於台灣時間今（17）日傳逝世，享壽78歲，遺憾的是距離他20日生日只剩3天。他的家人透過臉書宣布了他的死訊「作為他的家人，我們懷著深深地遺憾宣佈，這個名叫大衛林區的男人與藝術家去世了。」並表示沒有他的陪伴，「我們的世界留下了一個大大的洞」，同時希望外界能為他的家人保留一些隱私。

大衛林區無論在電影、電視圈都有重要地位，以黑暗詭譎、混淆夢境與超現實風格影響影壇，他1977年執導恐怖、黑色幽默的長片處女作《橡皮頭》一舉成名，雖然評價兩極，但現在已成為午夜電影放映中的引人不安的經典，獨特且不妥協的風格迅速吸引了好萊塢和國際電影界的關注。

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其他經典作品還包括讓他拿下坎城影展金棕櫚大獎的《我心狂野》、獲得坎城影展最佳導演的燒腦之作《穆荷蘭大道》、《象人》、《藍絲絨》等片，也曾拍攝改編自《沙丘》的《沙丘魔堡》，他執導的影集《雙峰》更革命性地改變了美國的電視影集，產生深遠影響。

大衛林區曾以《象人》入圍最佳改編劇本、《藍絲絨》以及《穆荷蘭大道》3度入圍奧斯卡最佳導演，《象人》還讓他入圍了最佳改編劇本，2020年獲頒奧斯卡終身成就獎。他去年透露，因長期吸煙而被診斷為肺氣腫，並表示自己可能再也無法離開家去拍攝電影，沒想到才剛2025年初便撒手人寰。曾有過四段婚姻的他，育有兩個女兒和兩個兒子。

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