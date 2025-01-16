600萬點擊男星告白了！慘遇無情打擊 斑恩心聲曝光

斑恩Ben（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代創作歌手斑恩Ben以一首輕快的〈喜歡你〉大受年輕世代歡迎，在Youtube的點擊已逼近600萬次，也有許多人翻唱因此在抖音迅竄紅，他的全新創作〈想寫一首情歌給你〉成為BL劇《印象青春》插曲，這首歌如同一封音樂情書，充滿對愛的告白與陪伴的承諾，讓愛成為我們生命中最美好的故事。斑恩表示：「希望大家能在這首歌裡找到屬於自己的感動，或是想到某個特別的人，微笑著聽完每一個音符！」

斑恩去年一連發表多首單曲，展現創作能量，而全新單曲〈想寫一首情歌給你〉是他在大學時期為同學想跟心儀對象告白而開始的創作，他說：「當時吉他社同學想要告白，問我可不可以寫一首歌可以用上的，我在他家就開始寫了歌曲的雛形出來，結果他告白時也沒有用到，這首歌就被放在那裡了…」直到去年，BL劇《印象青春》向他邀歌，他想起這首歌很適合，於是完成了〈想寫一首情歌給你〉，「很開心能成為《印象青春》的插曲，覺得這首歌就是很浪漫、很青春的歌曲，不論是男生對男生、男生對女生或是女生對女生，都很適用的一首情歌。」

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斑恩Ben（索尼提供）

因為〈喜歡你〉大受歡迎，斑恩從去年下半年演出邀約不斷，他非常開心可以到各大校園和活動演出，他說：「校園的同學們都好熱情，往往一起合唱的聲音大聲的程度都會穿過耳機，聽得好清楚，且同學們都會激動的跳來跳去，很像大海裡的魚群跳出水面的畫面，我會想這不是情歌嗎？但大家很嗨，真的很棒！」他也在去年最後一天首次挑戰唱跨年，在宜蘭演出，一站上台發現觀眾看不到盡頭，「這次是我唱過最大的場面，上台前真的會緊張，不過大家都會跟著我一起唱，互動很好。」讓他逐步放下緊張的心情，享受舞台演出。

也因為快速爆紅，斑恩在網路出現一些負面抨擊，他坦承一度受到影響，但他將這些心情創作成歌曲〈Not Alright〉，透過音樂抒發低潮情緒；身為網路社群重度使用者的他也因此逼迫自己放下手機，不要去看留言，幾天後，心情明顯好轉，他說：「去年一整年真的有很多收穫，包括學會怎麼和各種網友相處，這是一個課題，且現在有一些網友看到負面留言會幫我講話，看到就覺得很暖。所以以前看到人家罵一句，我會想一整天，現在可以3秒、5秒就忘掉了。」

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