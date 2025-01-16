晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪小菲Mandy曝新婚不到1年近況 揭夫妻互動認「不敢親老婆」

汪小菲（右）與Mandy（左）在去年5月再婚。（翻攝自微博）汪小菲（右）與Mandy（左）在去年5月再婚。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲去年5月和台灣網紅「Mandy」馬筱梅再婚，新婚不到1年，兩人經常在社群上甜蜜放閃，不過日前在一段影片中，汪小菲自曝最近一直被Mandy拒絕親嘴，令他相當難過。

汪小菲抱怨自己最近都不敢親Mandy。（翻攝自微博）汪小菲抱怨自己最近都不敢親Mandy。（翻攝自微博）

汪小菲的母親張蘭日前在微博上傳一段影片，可見汪小菲在影片開頭就大吐苦水，「我都不敢親她（Mandy），我告訴你，這都影響到我們感情」，一旁的Mandy隨即解釋，是因為最近北京乾燥、靜電嚴重，所以才拒絕親吻，更透露前一天汪小菲在電梯內想吻她時，「我的嘴給電了」，兩人嚇得立即彈開，Mandy更笑說「我很害怕」。

Mandy解釋是因為靜電才拒絕親吻。（翻攝自微博）Mandy解釋是因為靜電才拒絕親吻。（翻攝自微博）

Mandy對靜電感到無奈，提到自己前幾天在禮服店試穿時，拉拉鍊都「霹靂啪啦的」，表示自己害怕到連電梯都不太敢按，讓汪小菲心疼地拉住老婆的手喊「心疼阿」，閃瞎大批網友。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中