汪小菲Mandy曝新婚不到1年近況 揭夫妻互動認「不敢親老婆」

汪小菲（右）與Mandy（左）在去年5月再婚。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲去年5月和台灣網紅「Mandy」馬筱梅再婚，新婚不到1年，兩人經常在社群上甜蜜放閃，不過日前在一段影片中，汪小菲自曝最近一直被Mandy拒絕親嘴，令他相當難過。

汪小菲抱怨自己最近都不敢親Mandy。（翻攝自微博）

汪小菲的母親張蘭日前在微博上傳一段影片，可見汪小菲在影片開頭就大吐苦水，「我都不敢親她（Mandy），我告訴你，這都影響到我們感情」，一旁的Mandy隨即解釋，是因為最近北京乾燥、靜電嚴重，所以才拒絕親吻，更透露前一天汪小菲在電梯內想吻她時，「我的嘴給電了」，兩人嚇得立即彈開，Mandy更笑說「我很害怕」。

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Mandy解釋是因為靜電才拒絕親吻。（翻攝自微博）

Mandy對靜電感到無奈，提到自己前幾天在禮服店試穿時，拉拉鍊都「霹靂啪啦的」，表示自己害怕到連電梯都不太敢按，讓汪小菲心疼地拉住老婆的手喊「心疼阿」，閃瞎大批網友。

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