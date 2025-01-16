網紅愛吃輝被爆性愛趴「7男戰3女」 他驗尿自清：沒參加毒趴

網紅愛吃輝。（翻攝自自由時報YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台南市警局第二分局2023年攻堅1處民宿查獲「多人運動」性愛趴，參與者共7男3女全被帶回警局，有網友爆料其中一名參與男子是網紅「愛吃輝」，諷刺的是他還被邀請擔任警局的反詐代言人，隨後警局立即下架防詐影片。對此，愛吃輝今（16）日發文曬出驗尿證明，強調自己沒有吸毒。

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台南市警第二分局近日邀請網紅「愛吃輝」拍攝反詐騙宣導影片，影片上架後有網友爆料愛吃輝就是前年第二分局查獲性愛趴的其中一名參加者，引發熱議。愛吃輝9日發文駁傳言，「我個人發生的事情，我也會仔細查找，這到底是怎麼越傳越偏的消息哪來的。即使這件事情是真的，有付錢吧？又不是香蕉案」。

愛吃輝驗尿自清。（翻攝自愛吃輝臉書）

然而網友似乎對他的聲明不買單，仍持續留言攻擊，甚至有人指稱他參加毒趴、嘲諷愛吃輝變「愛滋輝」。對此，愛吃輝今日再次澄清，強調自己沒有參加毒趴，並曬出驗尿報告，「我那麼胖，我相信要在那些人裡面找到我的照片不難」。

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