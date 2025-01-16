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娛樂 電視

陳柏霖夕陽下牽手郭雪芙定情 大咖歌手驚喜獻唱...她淚灑現場

〔記者李紹綾／台北報導〕郭雪芙在何潤東執導的Hami Video、AXN影集《不如海邊吹吹風》跟隨陳柏霖從金門回到台灣，同居後有一連串的心動畫面，陳柏霖特地在家中加裝瓦斯爐，更承諾為郭雪芙學會煮菜，兩人更將有段長達一分鐘的「兩段式告白吻」，還有大咖歌手黃大煒驚喜客串，讓郭雪芙淚灑現場。

郭雪芙（左）在《不如海邊吹吹風》於陳柏霖（右）陪伴下，仔細聆聽黃大煒親自演唱的《乘著風》。（大川大立提供）郭雪芙（左）在《不如海邊吹吹風》於陳柏霖（右）陪伴下，仔細聆聽黃大煒親自演唱的《乘著風》。（大川大立提供）

陳柏霖劇中於金門海邊迎著夕陽牽起郭雪芙的手，正式確認兩人之間的微妙情愫，這場浪漫戲碼在短短幾分鐘的日落時光內完成，導演何潤東笑言：「陽光時間短，像是捧著黃金在拍攝。」

郭雪芙（左）、陳柏霖在《不如海邊吹吹風》的默契和化學反應，讓劇情更加精彩可期。（大川大立提供）郭雪芙（左）、陳柏霖在《不如海邊吹吹風》的默契和化學反應，讓劇情更加精彩可期。（大川大立提供）

陳柏霖（右）在《不如海邊吹吹風》正式向郭雪芙告白。（大川大立提供）陳柏霖（右）在《不如海邊吹吹風》正式向郭雪芙告白。（大川大立提供）

由於拍攝場地滿是岩岸與大石頭，攝影機位調整非常費時，劇組必須精準安排進度以捕捉最美瞬間，何潤東大讚兩位主演都相當投入演出，「這麼慌亂的情況下也能一次完成！」陳柏霖也對該場戲印象深刻：「當天風景和陽光美得讓人完全進入狀況，拍攝過程非常愉快。」郭雪芙則回憶，「時間雖然緊迫，但那場戲真的很特別，光線太美了，讓我們迅速進入情境。」這場戲成為觀眾心中「最浪漫瞬間」之一。

陳柏霖（左）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》於金門海岸的夕陽下牽起彼此的手、互訴情感。（大川大立提供）陳柏霖（左）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》於金門海岸的夕陽下牽起彼此的手、互訴情感。（大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》劇情將迎來更高甜的浪漫時刻，陳柏霖在家中向郭雪芙深情告白，兩人自然而然迎來「兩段式告白吻」，陳柏霖接著更承諾要學會做菜，成為對方專屬依靠，讓畫面甜度破表。陳柏霖笑言和郭雪芙合作多年，默契當然很好，但因為太熟悉彼此，「還是有笑場。」導演何潤東則透露，這場戲完全靠兩位演員的情感自然流露，效果非常完美。

陳柏霖（左）在《不如海邊吹吹風》深吻郭雪芙（右）。（大川大立提供）陳柏霖（左）在《不如海邊吹吹風》深吻郭雪芙（右）。（大川大立提供）

黃大煒客串《不如海邊吹吹風》自彈自唱《乘著風》。（大川大立提供）黃大煒客串《不如海邊吹吹風》自彈自唱《乘著風》。（大川大立提供）

歌手黃大煒驚喜客串，他在劇中對郭雪芙現場彈唱經典歌曲《乘著風》，這首歌不僅串聯了劇中郭雪芙父母的回憶，也成為她與陳柏霖之間的情感橋樑，郭雪芙劇中聽到黃大煒的歌聲後一度感動落淚，並激動表示：「從小到大聽你的歌長大！」導演何潤東透露，黃大煒的客串是特別安排的彩蛋，原來兩人曾經待過同一間唱片公司，「他非常敬業，還提到十幾年前我們見面時的細節，記得我當年就喜歡拿著一台相機攝影，真的是非常暖心又特別的合作。」

《不如海邊吹吹風》每週六晚間9點在中華電信Hami Video、MOD以及AXN（67台）播出。

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