南台灣小姑娘蕭玉芬狠拒20次相親！條件曝光：絕不生小孩

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手蕭玉芬曾是南台灣小姑娘的團長，她時隔多年重返歌壇，攜手師弟沈建豪合唱情歌，無奈感情空窗多年，坦言被渣男傷透心，任性拒絕了20多次的相親邀約。

蕭玉芬單身多年，未來沒有生小孩的打算。（豪記唱片提供）

對於感情事，蕭玉芬笑說：「老媽很著急，我自己倒是隨遇而安，這些年來母親一直積極的費心安排相親，至少超過20次。」

請繼續往下閱讀...

結果這些邀約全都被蕭玉芬拒絕了，惹得媽媽非常不爽，她說：「對於相親還是很抗拒的，這些年來相親對象，真是無奇不有，條件好的非常多，也曾遇過相親對象，不想跟藝人交往的。」

蕭玉芬與師弟合唱浪漫情歌。（豪記唱片提供）

蕭玉芬坦言，之前遇過許多渣男，現在的對象更是需要謹慎觀察，「我的條件是不生小孩，目前對感情而言我抱著平常心，母親曾苦勸我凍卵，但我完全不考慮，我喜歡婚姻是兩人世界。」

蕭玉芬推出新專輯《鴛鴦露水夢》，邀同鄉沈建豪對唱，兩人默契十足，更被熱情粉絲誤認成歌壇情侶而送作堆。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法