羅文聰受張宇影響不熬夜 為見老友甘願破例

《綜藝一級棒》一同向巨星致敬。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》日前邀來金牌唱片製作人羅文聰，他透露平時不熬夜，晚上11點就會睡覺，「有一次碰到張宇，他現在很認真在研究中醫，還會幫我把脈，想說他為什麼這麼熱衷養生，他告訴我人不要太熬夜，才能身體比較健康。」當接到節目通告，羅文聰知道會錄到深夜則難得破例，因為到攝影棚能見到許多老朋友，「他們都已是成名的歌手，抱著來欣賞他們演出的心情」。

《綜藝一級棒》邀來金牌唱片製作人羅文聰（中）。右為康康、左為許志豪。（中視提供）

康康見大家對評審老師心存恐懼，便以自己的例子安慰大家：「之前殘酷舞台才可怕，我都還沒唱第一句就被按淘汰，看到我的臉就淘汰了。」這一集歌手們也當作是歌唱比賽，每個人都展現精湛歌藝，讓羅文聰點評時難以抉擇。而歌單部分，為了緬懷去年12月相繼辭世的資深前輩瓊瑤與劉家昌，製作單位一連安排兩人個別所寫的歌曲共10首，以表達致敬之意，分別是<一顆紅豆>、<我心已許>、<梅花三弄>、<青青河邊草>、<當>，及<揚帆>、<愛的路上千萬里>、<煙雨斜陽>、<嚮往>、<晚安曲>，每一首都蔚為經典，其中當李子森和杜忻恬對唱<當>一曲時，康康為之驚豔：「你們的粉絲真的沒有白白的崇拜你們。」

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李子森（右）和杜忻恬對唱默契佳。（中視提供）

節目上還有一段小插曲，因為該集主題是「復刻巨星經典金曲戰」，都是向已經離世的前輩致敬，不料康康突然冒出一句：「要是節目長度不夠，我可以來唱一首憲哥的<三暝三日>。」一旁的許志豪趕緊提醒他「致敬」的涵義，康康還打趣地說：「那就先唱起來放」，許志豪一聽反將康康一軍：「那我們也先把康哥的幾首歌錄下來。」當場讓康康又氣又笑。

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