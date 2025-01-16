公視被砍23億預算 朱宥勳嗆國民黨仇視文化
黃冠智（右）主演《聽海湧》被國民黨立委稱「竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議」。（資料照，公視提供）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院朝野黨團15日密集協商114年度中央政府總預算，國民黨提案公視23億元預算擬全數刪除，理由因旗下「Taiwan Plus」平台稱美國新任總統川普為「重刑犯」，以及講述二戰台籍日本兵戲劇《聽海湧》竄改歷史。
對此，《聽海湧》導演孫介珩表示，他拍《聽海湧》是想紀錄生活在同一片土地上的人們故事，卻被說是毀人名節、篡改歷史，他很不滿，「國民黨立委諸公們是沒有看劇的，只是隨好事者起舞，像跳梁小丑般對一個戲劇節目指手畫腳。」
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今（16）日一早7點左右，知名作家朱宥勳公開在臉書發文挑戰國民黨，他說：「依照國民黨因《聽海湧》而刪除公視預算邏輯，就算是中國四大名著作者再世，也通通要被刪預算，《三國演義》、《水滸傳》、《紅樓夢》、《西遊記》哪一個是貼著史實寫的？」
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