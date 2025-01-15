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娛樂 音樂

龍千玉不哭了！兒子挺過墜谷意外加拿大秘婚 升格最美婆婆

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后龍千玉有喜了！她今天率領林琇琪、葉諾帆與柯俊傑逛年貨大街，她受訪親曝喜事，寶貝兒子去年與交往多年的女友在加拿大登記結婚，非常期待能早日當阿嬤。

龍千玉拜年逛年貨大街。（記者陳奕全攝）龍千玉拜年逛年貨大街。（記者陳奕全攝）

龍千玉的兒子多年前發生了墜谷意外，從鬼門關前走了一遭，近年則是在加拿大生活，而身邊的女友也是不離不棄，讓龍千玉始終非常感恩。

過往龍千玉聊到兒子總是忍不住落淚，今天開心宣布喜訊，她說：「我很謝謝他的女朋友（指媳婦），總是不離不棄守護著她。」開心笑納「最美婆婆」的稱號。

柯俊傑（左起）、龍千玉、林琇琪、葉諾帆拜年逛年貨大街。（記者陳奕全攝）柯俊傑（左起）、龍千玉、林琇琪、葉諾帆拜年逛年貨大街。（記者陳奕全攝）

至於是否已經升格當阿嬤？龍千玉笑稱還沒有，坦言會有期待，「有生沒生都沒有關係，我就是順其自然，養小孩也有很多難處，大家要互相包容、多擔待。」

龍千玉放話若兒子未來生小孩，一個可以包台幣兩百萬紅包，她在年前推出了新專輯《尚水的愛》，透露近期行程蠻檔，暫時沒有時間去加拿大看兒子跟媳婦。

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