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娛樂 電視

1句話逗樂「學姐」鄭怡静！吳翔震握奧運私人球拍喊話：不洗手

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳翔震勤練桌球3年，日前透過球館老闆兼教練潘信樺引薦，跟奧運獎牌得主林昀儒、鄭怡静相見歡，還逗得鄭怡静哈哈大笑，原來是吳翔震跟鄭怡静說「每次想買WTT世界桌球賽門票，都很難搶，跟周杰倫演唱會的門票ㄧ樣難搶」，鄭怡静表示讚同，吳翔震突發奇想：「我跟教練去當妳的『陪練』好了，這樣就能看到妳比賽了。」鄭怡静聽了失聲大笑。

吳翔震（左）和鄭怡静相談甚歡，試握鄭怡靜的球拍。（經紀人提供）吳翔震（左）和鄭怡静相談甚歡，試握鄭怡靜的球拍。（經紀人提供）

鄭怡静還把她的私人球拍給吳翔震試握欣賞，吳翔震說：「怡静學姊人超隨和，我竟然摸到奧運獎牌得主的球拍，我不洗手了。」

提到「小林同學」，吳翔震覺得林昀儒靦腆謙卑，本人比電視上看起來更年輕，吳翔震說：「我已經錯過打桌球世界錦標賽的機會，但現在的目標是，如果能參加社區桌球賽，爭奪冠軍寶座，就很開心了！」

吳翔震（右）很欣賞林昀儒擁有大將之風。（經紀人提供）吳翔震（右）很欣賞林昀儒擁有大將之風。（經紀人提供）

吳翔震3年前開始拜師學桌球，當時是為了減脂瘦身，拍戲時在鏡頭前更帥氣，未料3年來，桌球成為他網購以外最大的興趣與抒壓管道，目前擁有10支以上的球拍收藏。這回因緣巧合，吳翔震跟他的桌球教練潘信樺上課的球館，剛好是林昀儒，鄭怡静拍攝廣告的外景，因此有緣相見。

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