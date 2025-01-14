見不得NewJeans好？ HYBE竟出「這招」阻撓

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團NewJeans先前因製作人閔熙珍和母公司HYBE之間的紛爭受到影響，不只是活動，連代言邀約是否持續執行都讓網友一頭霧水，紛紛表達出疑問：「要是沒有母公司的支持，NewJeans還能繼續活動嗎？」然而，NewJeans已在去年11月單方面宣布與HYBE旗下子公司ADOR的專屬契約停止，因公司屢次違約、無視藝人的需求，所以NewJeans將「自行」接應未來的演藝行程。

NewJeans單方面宣布與ADOR終止合作後，「自行」接應目前的演藝行程。（翻攝自IG）

根據韓媒報導，ADOR為了防止NewJeans私下簽訂代言合約，已向法院提出「專屬契約效力確認」的訴訟，公司認為NewJeans單方面解約就算了，居然還想自行簽下代言，行為實在不妥！ADOR表示，目前已經準備好後續的粉絲見面會及專輯相關企劃，只盼NewJeans願意與公司溝通，把雙方損失縮減到最小。

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此外，NewJeans已開通新的社群平台帳號（＠jeanzforfree），不甩母公司HYBE的操作，在IG與紛絲分享自己私下的生活，讓網友驚嘆，原來女孩們之前被公司限制了，如今能自由地向大家表達心情及日常，粉絲感到十分欣慰！雖然合約糾紛可能不會那麼快落幕，但希望NewJeans可以堅持所愛，繼續在舞台上閃閃發光。

NewJeans開通新的IG帳號。（翻攝自IG）

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