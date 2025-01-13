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Ｄ奶女神嚴重口吃 玥熹被診斷罹憂鬱症病況曝光

藝人玥熹外型亮眼。（翻攝自玥熹IG）藝人玥熹外型亮眼。（翻攝自玥熹IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Ｄ奶女神」玥熹（原名夏乙薇）擁有童顏外表及D罩杯傲人上圍，是許多人心中的女神，近日卻驚傳健康亮紅燈，無預警透露出現口吃、結巴身體不正常情況，經診斷後確定罹患憂鬱症。

透過IG發文，玥熹自曝中度「微笑型憂鬱患者」，自律神經嚴重失調，目前正慢慢練習讓自己恢復健康的身心狀況，去年初她因父親無預警過世，接著要包辦爸爸後事，她絲毫沒有喘息機會，以至於身心靈處於極大壓力，她卻沒自覺。

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直到某天玥熹開始嚴重口吃、結巴，甚至連一句話都無法好好說完，才意識到健康真的出問題，就醫後確定罹患憂鬱症，「我一直都有猜想，我可能患有一點憂鬱症之類的，只是沒想到我有這麼誇張，甚至到中度，還自律神經失調。」

儘管如此，現在的玥熹依然樂觀，並希望透過個人故事鼓勵到正在與疾病奮鬥的朋友，「我知道自己生病了，但這些都不會阻礙我前進的腳步，夢想與目標始終在我心中發光。」

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