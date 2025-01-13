霸挺台灣！ 486先生：我沒有要選舉

486先生立場鮮明，始終深愛著台灣這塊土地。（翻攝自陳延昶臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶去年9月因肩膀沾黏住院開刀，術後一度被迫到坐著睡覺更被誤傳體重暴瘦21公斤，6日他更新病況透露手部肌肉大量流失，竟被酸民詛咒留言，486先生決定不忍了怒反擊。

今（13）日上午，486先生發文痛斥哪有什麼爆瘦21公斤，澄清去年9月底手術讓他總共瘦3公斤，一切都在進步當中，坦言50多歲年紀，誰沒生個什麼病，並奉勸唱衰他的酸民：「當你們看到我生病在那邊出言嘲諷，這群卑微的人根本搞不懂我現在的生活。」

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486先生表示，他從13歲出社會開始打工，確實以前營養不良長得瘦瘦小小，但2年前退休，現在生活單純自在，頓悟了有年紀的人健康是非常重要；對於被酸民嘲諷，486先生高分貝反擊：「我打從心裡鄙視這群人。」最後更堅定告訴大家：「我沒有要出來選舉！」

486先生臉書全文：

前兩週去看女兒大學的作品發表會。 日前甚麼爆瘦21公斤的狗屁報導，讓不少朋友對我擔心，謝謝大家，去年9月底的手術確實讓我總共瘦3公斤，但一切都在進步當中。 50多歲的年紀誰沒生個甚麼病。

從13歲就出社會開始打工的我，確實在以前營養不良長的瘦瘦小小的，一路拼了40多年，現在的我每一年光投資的收益就有數千萬元，我可以做我任何想做的事情，我也能夠拒絕我任何一點點不想去做的事情。

兩年前退休後，現在的我生活過得單純自在，看書聽音樂玩樂器是我的生活日常。

有了年紀的人健康是非常重要的一件事情，我現在有一群非常要好的醫生朋友，都是在各領域當中的傑出著，運動方面我也有很好的教練一週兩次針對我的健康跟體能做很好的規劃。

去年的術後造成手臂肌肉的流失的情形，透過訓練，每一天都能夠讓我感覺到有相當好的進展。

我家雖然不是什麼豪宅，但是實際坪數60多坪住起來還是非常的舒適。 我講這些並非在告訴大家什麼炫富，還是我要讓大家知道對於嘲諷我的那些人，我是真心的打從屁眼就瞧不起他們。哈哈哈哈。

我從民國92年離開培養我的震旦集團自行創業，可以說一路順遂，在當時我就經常對各種公益捐款，我絕對可以算是樂善好施的人，所以對於那些可能沒什麼在行善的人對我的嘲諷，我打從心裡鄙視這群人。

我也沒有要出來選舉也沒有要出來幹嘛，我也不是那一種很自戀的人希望每個人都喜歡我都愛我，所以對於那些不喜歡我的人我根本都懶得理會，但是對那些詛咒我的人，前幾天我就說了我詛咒他們，有的人說這個行為幼稚，淦，當這些人在詛咒我的時候你怎麼不說他們幼稚？你踏馬的白癡啊？

我的詛咒不管他會不會成立，就像是我每年都會抓幾個人來提告，我的心態非常的健康也很合理。 被我告的被我詛咒的不管你的下場怎麼樣但至少我爽，看到被我告的人我只要想到他們去出庭要跟公司請假，家人對他們的行為生氣，我就覺得爽。 讓這些人在官司的期間是也吃不好睡也不睡不好，我就覺得爽。 被詛咒的也是，這就當作是我平凡生活當中一點小樂趣。 我實在納悶，這些人，到底憑什麼來嘲笑我？乞丐笑富人？

前陣子投資歐洲的能源基金，我相信是一步還不錯的投資。 未來會越來越好。

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