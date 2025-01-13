名主持吳建恆心中最佳日星！高橋一生獲讚「零距離」超棒

〔記者鍾志均／台北報導〕知名主持人吳建恆接受本報訪問，請他選出「2024年最有好感日星」排行，冠軍就是首度接拍台劇《零日攻擊》的男神高橋一生！

吳建恆（左）、高橋一生。（翻攝自IG）

吳建恆票選日星第一名：高橋一生

理由：和他後巷聊天，抽了兩根菸，那天彷彿是日劇場景，又下著雨，覺得是魔幻時刻；高橋在日本很少接受訪問，甚至不可能上節目做直播，不過來台灣毫無架子，是個能放心聊天，零距離。

請繼續往下閱讀...

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

中島健人。（資料照，記者王文麟攝）

日星第二名：中島健人

理由：印象非常好，見面那剎那，就知道是很專業的藝人，讓人知道等等的環節都不擔心，和fan meetinｇ討論細節也很配合，最重要的是，活動結束後，還主動airdrop合照，讓人印象深刻。

浪花男子。（資料照，記者陳奕全攝）

日星第三名：浪花男子

理由：這家公司（星達拓）都訓練得很好，比較懂做效果，主持人很快能get到他們的回覆，加上台上的feedback，訓練有素，讓主持人在台上完全沒壓力。

特別提及：日團I Don't Like Mondays.

理由：在日本沒怎麼做過通告，來台灣卻願意做，雖然應對、回答有點生疏，在接受直播訪問時，不是那麼熟悉流程，不過這件事很有趣，在自己國家比較少做，但海外提出邀請就先然答應。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法