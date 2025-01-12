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港星陳百祥25歲申請破產 經歷人生起伏成功翻身

陳百祥數度經歷人生起伏，捱過艱難時期成功翻身。（香港星島日報）陳百祥數度經歷人生起伏，捱過艱難時期成功翻身。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕74歲資港星陳百祥80年代靠著經典電影《夏日福星》、《精裝追女仔》、《最佳損友》、《摩登如來神掌》在台港擄獲一大票死忠影迷，不料早於25歲之齡申請破產。

香港《星島日報》報導，陳百祥曾公開市值破億元（約4.28億台幣）九龍塘複式豪宅，不過當時正在裝修，室內還是一片凌亂，近日陳百祥再曝新影片，見他走到豪宅花園，環境宜人清幽，更看見擺放鮮花在茶几上。

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據了解，陳百祥最近拍片公開豪宅花園環境，雖然只是花園一角，但已非常寬敞，他更坐在花園閒聊，影片花園種滿盆栽，愛犬也有不少活動空間，非常舒適，顯示他近期生活愜意，但他曾於25歲破產又被翻出。

他在43歲演出電影《唐伯虎點秋香》紅極一時。（香港星島日報）他在43歲演出電影《唐伯虎點秋香》紅極一時。（香港星島日報）

港媒報導指出，陳百祥與胞弟陳百燊1969年加入組成樂隊Loosers，但2人在1972年轉而經營中東市場做成衣生意，據悉當年高峰時期傳他身家逾千萬港幣，並擁有5輛名車，後因生意走下坡而欠債，陳百祥無奈在25歲之齡申請破產，之後才轉戰大銀幕拍電影走紅。

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陳百祥在50歲開始減產，並於2022年宣布息影。（香港星島日報）陳百祥在50歲開始減產，並於2022年宣布息影。（香港星島日報）

而陳百祥在2000年趁網路熱潮，與圈中好友合組東方魅力，並在香港交易所上市，但外聞陳百祥因投資失利輸掉身家，因此欠債千萬；報導指出，陳百祥數度經歷人生起伏，但已捱過艱難時期並成功翻身，更在50歲開始減產拍電影，並於2022年宣布息影。

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