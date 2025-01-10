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蔡尚樺辣爆！尾牙炸出「E級乳浪」 胸前畫面震撼

蔡尚樺近日主持尾牙活動，E級好身材藏不住。（組合照，翻攝自臉書）蔡尚樺近日主持尾牙活動，E級好身材藏不住。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡尚樺擁有亮麗外型及流利口條，深受許多粉絲喜愛，更是年底各大企業邀約主持尾牙不二人選。有趣的是，蔡尚樺近日在主持尾牙時，搭擋阿Ken卻向台下的員工們喊話：「期待明年我們都能像尚樺的胸一樣有雄心壯志。」對此，她也相當機靈做出回應。

蔡尚樺憑《全民星攻略》、《全明星運動會》等節目成為熱門主持人，昨（8日）與阿Ken合體主持瑞鼎科技的尾牙活動，她以一襲深藍色連身禮服亮相，其合身設計直接襯托出她傲人的身材，胸前的深V剪裁更讓E級爆乳呼之欲出，畫面震撼。

蔡尚樺（右）與阿Ken一同主持尾牙。（翻攝自臉書）蔡尚樺（右）與阿Ken一同主持尾牙。（翻攝自臉書）

主持過程中，阿Ken以玩笑口吻向台下的員工們激勵：「期待明年我們都能像尚樺的胸一樣有雄心壯志。」蔡尚樺也機靈直球回應：「相信2025營收也會如Ken哥的胸肌一樣再創奇蹟。」最後還不忘稱讚阿Ken：「絕對是全台身材最好的男主持人。」一搭一唱逗樂在場所有人。

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