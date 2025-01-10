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娛樂 最新消息

遭舊愛控「欠55萬房租」！康凱發聲喊告誹謗

康凱。（資料照；記者陳奕全攝）康凱。（資料照；記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕中華演藝總工會前理事長康凱與小27歲的現任演藝工會理事長曹雨婷分手近3年，康凱去年被曹雨婷指控欠租金55萬，康凱今（10）日出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會的新春聯歡餐會，發聲反擊並喊告誹謗；而曹雨婷則針對康凱聲明回以判決書，認為官司早已結束，判決中也指出康凱應給曹雨婷68萬元。

曹雨婷也表示，「康凱所有的自圓其說，法院並沒有採納！還給姊的公道！姊不想和他囉嗦！不要浪費時間在這種不值一提的人身上！」

康凱聲明。（康凱提供）康凱聲明。（康凱提供）

康凱聲明

針對現任演藝工會理事長曹雨婷（本名曹莉）於今年八月份訴請本人康凱（本名陳桓浩）欠房租新台幣55萬元之事，說明如下：

由於台北市中山區復興北路X號X樓之2的房屋為曹女士於民國109年購置，故而中華演藝總工會與台北市演藝工會合併在該處辦公，為了劃清業務，中華演藝總工會於112年11月遷出該處，雙方從未提及房租之事，亦未有任何的租賃合約。

敦料今年八月，曹女士發出民事起訴狀，指控中華演藝總工會積欠她3年4個月的房租未繳，雙方協議自民國109年8月1日至112年12月31日止，中華演藝總工會每個月應繳交1萬5千元租金給曹女士（事後曹女士把自己的房屋以每個月5萬5千元租給自己當理事長的演藝工會，然後自稱中華演藝總工會應負擔1萬5千元房租），中華演藝總工會迄今僅繳交5萬元（本人完全不知），應給付55萬元，並向本人民事起訴追討。

針對曹女士不實指控，本人在此聲明如下，以正視聽：

（1）過去兩工會合併辦公，係屬雙方同意，曹女士亦從未提及房租之事，更從未簽署任何房租合約。租約係應甲乙雙方各持一份，但她拿出的租約，本人從未見過，更遑論親筆簽名，合約中諸多修改之處，並未雙方用印、漏洞百出，不知本人在毫不知情的情況下，合約上為何有全國演藝總工會與本人的公私章與簽名？是否有偽造文書之嫌？

（2）由於過去兩工會合併辦公，曹女士係中華演藝總工會秘書長，故而所有的帳目與公私章皆虫她管理，如今中華演藝總工會早已喬遷他處一年多，曹女士亦早已非秘書長，但是到今日皆未交出所有的公私章與帳冊，帳目不清閃躲交接，造成諸多困擾與不便，在此呼籲曹女士盡早交出帳冊等公私章，並針對不明領款做出說明。

（3）曹女士現為演藝工會理事長，拿出自己的房屋，每個月以5萬5千元房租租給演藝工會使用，左手給右手，又每個月自領8萬5千元為固定車馬費，當初合併辦公係屬你情我願，何以事隔一年多要自創合約，向中華演藝總工會追討從來都不存在的房租？

（4）曹女士一直在外散播對傷害本人的不實言論，甚至在新聞媒體上惡意中傷本人，本人將採取法律行動，控告曹女士毀謗。

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