《海上鋼琴師》、《顏尼歐》新年重現大銀幕！奧斯卡名導佳作聯映

〔記者鍾志均／台北報導〕奧斯卡名導演朱賽貝托納多雷執導的《海上鋼琴師》4K數位修復版、《配樂大師顏尼歐》將於新年假期在台上映，朱賽貝托納多雷和顏尼歐除了是30年的摯友，還是電影與音樂的「黃金搭檔」，兩人締造過多部影史經典。

導演朱賽佩托納多雷（中）和摯友顏尼歐（右）結識多年被稱「黃金搭檔」，左為馬斯楚安尼。（海鵬提供）

《海上鋼琴師》描述一生從未踏上陸地天才鋼琴家「1900」的傳奇人生，帶領觀眾見證天才鋼琴師的孤獨與自由，體會無法言喻的動人情懷。

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《海上鋼琴師》4K數位修復版春節重現大銀幕。（海鵬提供）

《配樂大師顏尼歐》歷時5年拍攝，由王家衛擔任監製，透過顏尼歐的親身訪談，回顧殿堂級配樂大師橫跨50年時空的電影與配樂人生，片中還有他與70位名導和藝術家現身說法，譜出他一生的完整肖像。

《海上鋼琴師》4K數位修復版、《配樂大師顏尼歐》將於24日起在全台限量戲院登場，獨家珍藏套票預購可洽海鵬官方臉書。

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