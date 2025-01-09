同劇演員爭男主角 李明德狂捅馬天宇被封直播：認輸退圈

李明德表示認識日後不討論《三人行》劇組。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《玉骨遙》男星李明德上月進組拍攝新戲《三人行》未料本月4日卻槓上男主角馬天宇，之後李明德遭到解約，但他不服氣，隔空開嗆，日前李明德委託律師維護名譽，認為從合同上看他才是男主角，所以準備以法律程序起訴。今（9）天更說自己「認輸」以後不討論劇組，只是「北漂小李」。

李明德表示不會再發跟劇組相關的事。（翻攝自微博）

這場主要因為《三人行》男主角之爭的風波，在演員李明德和馬天宇兩人間上演。李明德表示「關於我合同上是否寫明了我是男一號，我已經在走法律程序去起訴了，大家關注後續進展」。之後又在本月4日開直播，自比「打工人對抗資本」狂噴馬天宇，獲得網友支持，在抖音上收益近10萬人民幣（約新台幣45萬元）。7日抖音指李明德｢刻意炒作矛盾博眼球」為由禁封，今李明德在微博發文表示自己認輸了，以後不再討論劇組，並稱「我已經不是明星了，我現在是北漂小李」。

請繼續往下閱讀...

《三人行》認為馬天宇才是男主角。（翻攝自IG）

李明德今天連發數文，看得出來有很多話想說，不過劇組已經找來謝興陽取代李明德的腳色，李明德跟謝興陽兩人是舊識，曾合作拍攝《如此可愛的我們》。李明德得知謝興陽將接演他的角色，特別喊話：「支持！加油！」

李明德發文表示自己上班去了。（翻攝自微博）

李明德也在微博發文「從今天開始，不會再發任何有關劇組的事宜，交給法律，一切判罰結果我獨自承擔！另：我只想回歸普通人的生活，做一個普普通通的，活著的人！靠自己的雙手養活自己！不要再批判我了！我也需要生存，我已經不是明星了，我現在是北漂小李！望周知！」至於是否仍繼續在演藝圈拚博，李明德回「沒辦法，胳膊擰不過大腿，我認輸了！我得活下去啊！」接著便向大家告別：「再見，我去上班了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法