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娛樂 最新消息

VIXX兩團員接棒來台！KEN向台粉索取「幸福和安慰」

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團VIXX成員LEO、KEN想念台粉熱情，迫不及待於本週11日、2月16日接力來台會粉絲，這次祭出豐富的粉絲福利，證明VIXX對台灣星光的重視。

「VIXX」 LEO（左）、KEN接棒來台演出。（ONINN ASIA提供）「VIXX」 LEO（左）、KEN接棒來台演出。（ONINN ASIA提供）

來台前，LEO先對台灣星光們（粉絲名）喊話，除了想要去最喜歡的餐廳吃飯，並許下「希望在新的一年，能透過更加豐富多樣的模樣，以及新穎的活動與大家見面」的心願。

LEO透露跨年時與話劇《TEBAS LAND》和粉絲們愉快的度過了去年的最後一天，工作結束後也和家人朋友相聚度過了舒服的時間。

問到KEN跨年時做些什麼，他回答邊吃美食邊讀劇本，笑稱「過得非常認真」，並許願「希望在新的一年裡成為所有人都想看到的藝人！只要能因為我得到哪怕一點點『愛』的感情和幸福和安慰就足夠了！」

LEO、KEN都在台北三創CLAPPER STUDIO同日舉行兩場演出，全場粉絲將享有與Hi-Bye福利，VIP區還有機會參加合照或抽中親筆簽名小卡、明信片等限定周邊，購票請洽ibon售票，更多詳情可洽主辦單位ONINN ASIA官方社群。

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