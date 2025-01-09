不堪戲迷長年騷擾 《絕命毒師》主角懷特住家屋主開價1.3億出售

熱門美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）劇中主角懷特（Walter White）的住家近日正式掛牌出售，屋主開價近400萬美元（約新台幣1.3億）。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕熱門美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）劇中主角懷特（Walter White）的住家近日正式掛牌出售，屋主開價近400萬美元（約新台幣1.3億），遠高於當地房價行情。這棟位於新墨西哥州阿布奎基市的住宅，因不堪戲迷長年騷擾而被迫出售。

《絕命毒師》的演員群。（路透）

2008年，這棟住宅因《絕命毒師》的播出成為全球知名景點。該劇講述一名罹患肺癌末期的高中化學教師，為籌措醫藥費而轉向製毒的故事，在2013年完結後依然擁有大量死忠粉絲。這棟住宅擁有四間臥室、兩間浴室及一座後院泳池，總坪數約53坪的房產，自1973年起便由帕迪拉（Joanne Padilla）一家居住。

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然而，眾多過度熱情的影迷為這戶人家帶來無止盡的困擾。每天數百輛汽車經過，粉絲們不僅模仿劇中情節將披薩丟上屋頂，更有人擅闖庭院在泳池戲水，甚至將寫有劇中主角名字的包裹放在門口。這些行為迫使屋主不得不加裝金屬柵欄和監視系統以維護私人空間。

房地產專家指出，該區域的房價中位數為42.1萬美元（約新台幣1,386萬），而這棟房產的實際市值約為34萬美元（約新台幣1,120萬）。屋主開價近400萬美元的定價策略，反映了這處地標性建築的商業潛力。

隨著雙親相繼離世，帕迪拉決定結束這段與《絕命毒師》糾纏的歲月。他表示，這棟房子已不再是單純的家，而是變成了一個文化符號。她期望未來的買家能將房產改造成粉絲嚮往的場域，如民宿或博物館，為這棟充滿故事的建築開啟新的篇章。

儘管《絕命毒師》的製作團隊曾多次呼籲粉絲停止騷擾行為，但十多年來，帕迪拉一家始終無法擺脫劇迷的糾纏。

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