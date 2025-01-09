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娛樂 最新消息

JKF女郎扮女學生「南北半球失守」！自曝平常靠騎馬充電

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF2025年1月號封面邀來剛入行一年的F奶辣模「陳先」擔任封面女郎，她爲此變裝成為清純女學生，大尺度展現制服誘惑，輕鬆駕馭課堂、更衣間等場景，獻出第一次封面拍攝的她不僅南北半球失守，更展現出全天下男人都難以抗拒的致命誘惑。

陳仙擁30F豪乳擁有廣大粉絲。（JKF提供）陳仙擁30F豪乳擁有廣大粉絲。（JKF提供）

陳仙這次登上JKF成為封面女郎興奮直呼：「很感謝能被JKF看到，還給了我很多曝光機會，拍攝前真的既緊張又期待，晚上想早點睡都興奮得睡不著，每天只吃兩餐水煮健康餐，還為此戒掉最愛的鮮奶油蛋糕和手搖飲，就是希望能呈現最好的一面給大家！」

F奶辣模「陳仙」強勢登場。（JKF提供）F奶辣模「陳仙」強勢登場。（JKF提供）

除了模特兒外，陳仙還斜槓霧眉師及直播主等工作，外表雖然看起來高冷又有距離感，但她坦承自己其實是內向型的超級I人，還是個慢熱又親切的粉紅少女。被問對於拍攝大尺度寫真會不會害羞？她大方回應：「大尺度寫真可以記錄我的身材，穿太多衣服反而會遮住我的優勢，看到成品也都很喜歡，就越來越放得開了！」

此外，身高160的小隻馬陳仙，有著完美比例30F/24/34，她自認最滿意右側臉和屁股，意外透露平常靠著騎馬維持好身材，「我有固定在上馬術課，我本來就很愛動物，跟馬兒們合作再加上運動會分泌多巴胺，讓我每次上完課都感覺身體重新充飽了電！」更說未來希望能擁有一匹弗里斯蘭馬和成立一間布偶貓舍。

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