中居正廣性醜聞爆「有共犯」昔寫真偶像下海拍AV：患上恐慌症

中居正廣（左）、結城里緒菜改名「四宮愛麗絲」（右）下海拍AV。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日團SMAP前成員、主持人中居正廣上月爆出性醜聞，還支付9000萬日圓（約台幣1885萬元）當作和解費，重創形象，目前主持的所有節目皆停播，畫面也被刪光。然而近日爆出醜聞案背後還涉及一位「電視台龜公」的節目製作人A某，一名剛出道的寫真偶像卻突然轉行拍AV，該片劇情更讓人毛骨悚然。

據《週刊文春》報導，中居正廣的性醜聞發生於2023年6月，有知情人士指出，富士電視台高層A某是綜藝節目製作人，常以「為了工作，打好交情比較好」為由，邀請女主播出席有中居正廣等人參與的聚會，還曾狂妄表示:「我和不出名的寫真偶像幾乎都睡過！」

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結城里緒菜17歲出道。（翻攝自X）

日網再根據報導中的製作人A某，挖出曾有一位17歲女高中生「結城里緒菜」結城りおな2014年從經紀公司AMUSE徵選出道，還曾上過該製作人的綜藝節目《ワイドナショー》與中居正廣主持的《ザ！世界仰天ニュース》。

然而她出道不到2年就消失演藝圈，2022年改以寫真偶像出道，同年宣布以「四宮愛麗絲」四宮ありす為名拍AV。令人毛骨悚然的是，她曾拍過的作品中，有一劇情是描述「令人討厭的節目製作人，於同住房間遭硬上」，與製作人當年豪語不謀而合。不過她在去年1月24日的廣播中透露自己在前年6月出現了憂鬱症及恐慌症，無法拍攝合約片數（12部加2部），已經隱退AV圈。

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