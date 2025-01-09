晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中居正廣性醜聞爆「有共犯」昔寫真偶像下海拍AV：患上恐慌症

中居正廣（左）、結城里緒菜改名「四宮愛麗絲」（右）下海拍AV。（翻攝自X）中居正廣（左）、結城里緒菜改名「四宮愛麗絲」（右）下海拍AV。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日團SMAP前成員、主持人中居正廣上月爆出性醜聞，還支付9000萬日圓（約台幣1885萬元）當作和解費，重創形象，目前主持的所有節目皆停播，畫面也被刪光。然而近日爆出醜聞案背後還涉及一位「電視台龜公」的節目製作人A某，一名剛出道的寫真偶像卻突然轉行拍AV，該片劇情更讓人毛骨悚然。

據《週刊文春》報導，中居正廣的性醜聞發生於2023年6月，有知情人士指出，富士電視台高層A某是綜藝節目製作人，常以「為了工作，打好交情比較好」為由，邀請女主播出席有中居正廣等人參與的聚會，還曾狂妄表示:「我和不出名的寫真偶像幾乎都睡過！」

結城里緒菜17歲出道。（翻攝自X）結城里緒菜17歲出道。（翻攝自X）

日網再根據報導中的製作人A某，挖出曾有一位17歲女高中生「結城里緒菜」結城りおな2014年從經紀公司AMUSE徵選出道，還曾上過該製作人的綜藝節目《ワイドナショー》與中居正廣主持的《ザ！世界仰天ニュース

然而她出道不到2年就消失演藝圈，2022年改以寫真偶像出道，同年宣布以「四宮愛麗絲」四宮ありす為名拍AV。令人毛骨悚然的是，她曾拍過的作品中，有一劇情是描述「令人討厭的節目製作人，於同住房間遭硬上」，與製作人當年豪語不謀而合。不過她在去年1月24日的廣播中透露自己在前年6月出現了憂鬱症及恐慌症，無法拍攝合約片數（12部加2部），已經隱退AV圈。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中