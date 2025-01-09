李善均《幸福國度》上架OTT平台！曹政奭還原悲傷拍攝現場

〔記者鍾志均／台北報導〕已故韓星李善均離世一年多，他生前參演的韓片《幸福國度》將於平台上架，該片於韓國上映時，宋仲基也曾親自參加，當時他哀切透露，「這部電影對我來說有著特殊的意義，是我哀悼李善均前輩的一部分，屬於我個人的哀悼方式。」

李善均（左）、曹政奭主演《幸福國度》於平台上架。（MyVideo提供）

《幸福國度》2022年初就殺青，直至李善均逝世後才上映，同片演員劉宰明曾自曝拍片現場超歡樂，「我們的片場就像電影的名字一樣，是個『幸福的國度』，大家總是笑聲不斷，甚至像家人一樣分擔瑣事，歡聲笑語充滿整個現場。」

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劉宰明談到與曹政奭、李善均的兄弟情，「我和善均只差1歲，像朋友一樣相處。他有時也會吐槽我說：『哥，拜託別穿得這麼土氣！』我們三個就像湯姆貓與傑利鼠般的三兄弟，有很多美好的回憶。」

《幸福國度》於李善均逝世後才上映。（MyVideo提供）

曹政奭則回憶，「通常在片場，我們會集中拍攝某些場景。有一次我們連續5天拍攝了我們兩個對話的場景，那期間我們聊了很多，也非常愉快地完成了拍攝。在那段戲中，他帶著無比的遺憾與悲傷投入演出，我至今無法忘記那次的拍攝經歷。」《幸福國度》在台灣大哥大MyVideo獨家上架。

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