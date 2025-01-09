晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Apple卸貨8個月首次「在鏡頭前耍辣」！真實身材網驚呆

Apple和老公趙國翔於去年4月迎來兒子誕生。（翻攝自IG）Apple和老公趙國翔於去年4月迎來兒子誕生。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Apple」黃暐婷以節目《我愛黑澀會》出道，2022年宣布與牙醫趙國翔結婚，於去年4月迎來兒子誕生。近日，卸貨8個多月的Apple，罕見秀出上衣下的驚人身材，只見她已經完全恢復以往的纖細，令不少網友相當佩服。

卸貨8個多月的Apple，罕見秀出驚人身材，已經恢復以往的纖細。（翻攝自IG）卸貨8個多月的Apple，罕見秀出驚人身材，已經恢復以往的纖細。（翻攝自IG）

Apple秀出纖細腰腹，表示生完小孩後她面臨了許多產婦都有的「腹直肌分離」問題，她剛生完分離的深溝足足有2公分寬，為了快速恢復身材，她請來了專業的老師按摩，按完還要以紗布綑綁腰身，才能使腹直肌的深溝慢慢密合。

Apple當媽後狀態仍宛若少女。（翻攝自IG）Apple當媽後狀態仍宛若少女。（翻攝自IG）

堅持按摩多月，Apple終於成功將腹直肌恢復成產前模樣，開心表示「已經完全密合了！」，網友紛紛湧入貼文大讚：「最辣媽咪，身材超好」、「太猛」、「恢復成少女了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中