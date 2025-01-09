Apple卸貨8個月首次「在鏡頭前耍辣」！真實身材網驚呆

Apple和老公趙國翔於去年4月迎來兒子誕生。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Apple」黃暐婷以節目《我愛黑澀會》出道，2022年宣布與牙醫趙國翔結婚，於去年4月迎來兒子誕生。近日，卸貨8個多月的Apple，罕見秀出上衣下的驚人身材，只見她已經完全恢復以往的纖細，令不少網友相當佩服。

卸貨8個多月的Apple，罕見秀出驚人身材，已經恢復以往的纖細。（翻攝自IG）

Apple秀出纖細腰腹，表示生完小孩後她面臨了許多產婦都有的「腹直肌分離」問題，她剛生完分離的深溝足足有2公分寬，為了快速恢復身材，她請來了專業的老師按摩，按完還要以紗布綑綁腰身，才能使腹直肌的深溝慢慢密合。

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Apple當媽後狀態仍宛若少女。（翻攝自IG）

堅持按摩多月，Apple終於成功將腹直肌恢復成產前模樣，開心表示「已經完全密合了！」，網友紛紛湧入貼文大讚：「最辣媽咪，身材超好」、「太猛」、「恢復成少女了」。

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