霍建華隔5年回歸小螢幕！和劉亦菲陷糾葛戀

劉亦菲在《玫瑰的故事》劇中歷經四段刻苦銘心的愛戀。（八大電視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕八大戲劇台週間晚間10點推出都會愛情作品，去年相繼播出《妳是我的榮耀》、《驕陽伴我》、《在暴雪時分》獲得好評迴響後，2025年則主打「勇敢追愛」系列作品，《春色寄情人》、《聽說你喜歡我》、《很想很想你》、《玫瑰的故事》、《做自己的光》等將接續登場。

劉亦菲主演的《玫瑰的故事》，歷經四段敢愛敢恨的糾葛戀情，其中一段感情對象則是由睽違五年電視劇的霍建華出演，讓劇迷期待兩人戲裡交織出的情愛故事。有段劇情，被好友質疑得不到愛的感情有什麼價值？也得不到回報？劉亦菲撂出經典台詞「我喜歡的人，恰好也喜歡我，這就是最好的回報。」

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霍建華睽違五年電視劇作品，在《玫瑰的故事》劇中與劉亦菲有精采對戲。（八大電視提供）



另外，以醫療為背景的《聽說你喜歡我》， 彭冠英與王楚然戲裡歷經閃婚閃離，再度相逢重啟戀愛。另外，由檀健次、周也主演的《很想很想你》，吻戲超過20場、被封為甜寵劇天花板。

而劉濤、秦海璐主演的《做自己的光》，劉濤與首次合作的劉宇寧大談姐弟戀，身高超過190公分的劉宇寧，是第一次演出時裝劇，劇迷開心稱看偶像演戲同時也像欣賞一場時裝秀表演。

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