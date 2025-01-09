陳謙文成植物人「奇蹟開口」！惡女何依霈遭揭露報應來

〔記者蕭方綺／台北報導〕三立八點檔《願望》劇情高潮不斷，隱瞞自己可以開口說話的陳謙文戲裡被姊姊何依霈陷害，一度淪為植物人，後來可以開口說話，終於在眾人面前揭發父親及姊姊的惡行，將自己如何遭姊姊何依霈害慘淪為植物人，以及自己一度要被父親江國賓放棄急救的過程一次說清楚，真相大白後江國賓、何依霈更下跪道歉哭求原諒，陳謙文一句「我是差點被你放棄的親生兒子」逼哭許多觀眾，也開創收視新高。

江國賓（中）在（願望》下跪向陳謙文（右）認錯。（三立提供）

而惡女何依霈戲裡被賞巴掌，讓觀眾大呼「太少了吧！可以把這瘋女人抓去關嗎？」何依霈笑說觀眾就是愛看她遭報應的劇情，但拍攝當天一直哭，真的是非常累，還要跪在地上爬，求得大家的原諒，一場戲拍下來真是虛脫。

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飾演家翔母親的苗真演技也再獲肯定，網友留言雖然這幾場戲都很衝擊，可是她不會只是以歇斯底里跟大吼大叫來詮釋，是用堅定的狠勁帶著一絲恨意來演繹，即便大吼也不會太過。

何依霈（右）在《願望》認錯，哭到快虛脫。（三立提供）

而高潮劇情從陳謙文坐在輪椅上開口揭穿一切開始，網友也留言，「家翔終於開口了！看他慢慢講話的那個樣子還蠻可愛的，呆萌呆萌我也覺得演的很棒。」陳謙文表示拍這場戲時還挺過癮的，因為終於可以說話了，一次把真相說出來大復仇，陳謙文一路從快要死被救回，變植物人後被各種欺負，除姊高愛倫的虐待外，還要被父親誤認為不是親生兒子遭掐脖，要置自己於死地，一路的心酸都爆發。

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