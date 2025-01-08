池昌旭2024年大豐收！4作品博韓媒好評：潛力無窮

池昌旭在《歡迎回到三達里》飾演的趙容弼融化觀眾的心。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神池昌旭雖經歷「室內哈菸」風波，無損高人氣，韓媒點評他在去年憑多采多姿的作品、出色演技，牢牢抓住大眾和韓國評論界的目光，在4部作品接連亮相，堪稱事業大豐收。

去年初，池昌旭在韓劇《歡迎回到三達里》演出守護小村的「趙容弼」，透過細膩演技，成功帶動作品人氣，還有「浪漫戲匠人」封號，為觀眾帶來溫暖、充滿治癒的羅曼史。

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池昌旭在《左輪手槍》有瘋狗般的演出。（翻攝自X）

到了電影《左輪手槍》時，池昌旭又成功變身「噴著香水的瘋狗」的Andy，他還以該片拿下第11屆韓國電影製作家協會獎最佳男配角獎，即使電影好壞參半，池昌旭仍是不可或缺的存在。

2024下半年，池昌旭客串《于氏王后》高男武一角，雖然出場不多，卻讓觀眾難以忽視，接著是《江南B-Side》點燃討論度，引領收視，獲韓媒大讚潛力無窮。

今年，池昌旭將和「D.O.」都敬秀合作Disney+新劇《操控遊戲》，該劇講述過著平凡生活的男人，生活突然被操縱，進而展開血色復仇的故事，持續透過作品證明獨一無二的存在感。

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