謝霆鋒罕曬父子照！ Lucas身上一優點青出於藍

謝霆鋒近日帶著2子到日本旅遊共享天倫之樂。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕44歲港星謝霆鋒2006年與張柏芝結婚育有大兒子「Lucas」謝振軒（Lucas）及次子「Quintus」謝振南，但婚姻僅維持5年。

近日，謝霆鋒與2子以及謝霆鋒母親狄波拉、妹妹謝婷婷等人到日本旅遊共享天倫之樂，6日在微博上曬出與Lucas滑雪照，父子倆齊在雪山上拎著雪板互動佳，看來玩得相當盡興！

請繼續往下閱讀...

相關新聞：謝霆鋒肉體改造狀態驚人！花一年操出超猛冰塊肌

Lucas被讚身形高大，身頭比例與爸爸謝霆鋒一樣，被誇有朝一日會青出於藍。（香港星島日報）

6日謝霆鋒在微博上曬出與Lucas 在雪山上滑雪照片，照片中可以看到留著一頭前衛髮型的謝霆鋒，身穿棕色連帽滑雪服及黑色長褲，單手扶著插在雪中的橙黑色滑雪板，側身看著前方擺出型男。另外，謝霆鋒也曬出Lucas照片，當中可見Lucas身穿淺啡色長褲，單手拎著滑雪板站在雪地中央留影，雖然戴著藍色鏡片護目鏡，全身上下包得非常密實，但不難看出Lucas身形高大，身頭比例與爸爸同樣，被誇有朝一日會青出於藍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法