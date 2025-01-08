饗饗信義店疑爆食物中毒 網紅艾瑞絲吃完上吐下瀉

知名自助餐廳饗饗爆出疑似食物中毒事件，多名顧客5日用餐後，隔日出現上吐下瀉症狀，緊急送醫治療。（翻攝自饗饗官方網站）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市衛生局7日接獲醫院通報，有9名民眾5日至台北市知名自助餐廳饗饗信義店用餐，隔日發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，因就醫人數超過6人，已依法要求即刻停業；不過，饗饗信義店昨晚仍照常營業，衛生局表示，公文已送達，業者若未落實執行，後續將再處3萬到3百萬元罰鍰，而餐廳昨晚發出聲明，表示會積極配合衛生局調查。

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有網友7日在Threads發文詢問是否有其他民眾吃完饗饗後，出現食物中毒症狀，網紅「Aries」艾瑞絲隨後到該貼文下留言，表示自己高中謝師宴是在饗食天堂舉辦，「全班集體食物中毒，上吐下瀉，那時還要準備指考，超慘。」據悉，也有其他在那舉辦謝師宴的師生同樣集體食物中毒，身體不適者驚恐表示：「以後再也不敢到那餐廳吃飯。」

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衛生局指出，昨接獲醫院通報９人疑似食物中毒病例，已要求停業並派員前往稽察，初步了解，就醫民眾皆有食用生魚片、干貝、生蠔等食材，因現場已無同批食材，只採集環境檢４件、人體檢體４件，檢驗結果約1至2週後出爐。如符合「食品中毒病因物質及原因食品」，將處6萬至2億元罰鍰。

饗賓餐旅官方則回應，已主動與顧客連繫且積極配合衛生局調查，釐清事件原因，並表示昨晚及今天中午將進行自主查核與全面性清消作業。

網紅「Aries」艾瑞絲擁有甜美長相及火辣身材，過去靠著試教高中生英文的影片爆紅，轉型成為YouTuber後，曾為「反骨男孩」團員之一。

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