晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

饗饗信義店疑爆食物中毒 網紅艾瑞絲吃完上吐下瀉

知名自助餐廳饗饗爆出疑似食物中毒事件，多名顧客5日用餐後，隔日出現上吐下瀉症狀，緊急送醫治療。（翻攝自饗饗官方網站）知名自助餐廳饗饗爆出疑似食物中毒事件，多名顧客5日用餐後，隔日出現上吐下瀉症狀，緊急送醫治療。（翻攝自饗饗官方網站）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市衛生局7日接獲醫院通報，有9名民眾5日至台北市知名自助餐廳饗饗信義店用餐，隔日發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，因就醫人數超過6人，已依法要求即刻停業；不過，饗饗信義店昨晚仍照常營業，衛生局表示，公文已送達，業者若未落實執行，後續將再處3萬到3百萬元罰鍰，而餐廳昨晚發出聲明，表示會積極配合衛生局調查。

相關新聞：饗饗信義店遭勒令停業卻照常收客 衛生局：最高開罰300萬

有網友7日在Threads發文詢問是否有其他民眾吃完饗饗後，出現食物中毒症狀，網紅「Aries」艾瑞絲隨後到該貼文下留言，表示自己高中謝師宴是在饗食天堂舉辦，「全班集體食物中毒，上吐下瀉，那時還要準備指考，超慘。」據悉，也有其他在那舉辦謝師宴的師生同樣集體食物中毒，身體不適者驚恐表示：「以後再也不敢到那餐廳吃飯。」

相關新聞：饗饗信義店疑爆食物中毒！多人上吐下瀉 衛局要求停業揪出2問題

衛生局指出，昨接獲醫院通報９人疑似食物中毒病例，已要求停業並派員前往稽察，初步了解，就醫民眾皆有食用生魚片、干貝、生蠔等食材，因現場已無同批食材，只採集環境檢４件、人體檢體４件，檢驗結果約1至2週後出爐。如符合「食品中毒病因物質及原因食品」，將處6萬至2億元罰鍰。

饗賓餐旅官方則回應，已主動與顧客連繫且積極配合衛生局調查，釐清事件原因，並表示昨晚及今天中午將進行自主查核與全面性清消作業。

網紅「Aries」艾瑞絲擁有甜美長相及火辣身材，過去靠著試教高中生英文的影片爆紅，轉型成為YouTuber後，曾為「反骨男孩」團員之一。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中