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買年節禮盒助憨兒過好年！女星郭源元邀民眾發揮愛心

藝人郭源元（中）擔任真善美社福基金會公益禮盒義賣代言人。（記者李容萍攝）藝人郭源元（中）擔任真善美社福基金會公益禮盒義賣代言人。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市真善美社會福利基金會往年販賣4000份年節禮盒，不過近年民眾購買意願較低，今年目標減為2000份，眼看15日前的訂購日將至，還差700份達標，今（7）日邀請藝人郭源元擔任公益代言大使協助銷售，歡迎民眾至基金會官網認購。

模特兒出身的郭源元，平時就熱愛時尚穿搭，現場教導憨兒穿搭新年服飾，並陪伴他們手繪紅包袋當作活動抽獎品，她說，憨兒們都很有天分，天真善良且擁有令人驚豔的繪畫能力，呼籲民眾發揮愛心，透過購買年節禮盒，幫助憨兒們實現更美好的生活。

藝人郭源元（中）擔任真善美社福基金會公益禮盒義賣代言人。（記者李容萍攝）藝人郭源元（中）擔任真善美社福基金會公益禮盒義賣代言人。（記者李容萍攝）

基金會說，此次年節禮盒由憨兒親手折製，並與知名品牌快車肉乾聯名合作，禮盒內容都是好吃又應景的肉乾，作為年節伴手禮實用又大方，義賣價格520元至1180元，或認購年節愛心物資箱，透過基金會轉贈給弱勢家庭，讓更多人感受到新年的溫暖與關懷。

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