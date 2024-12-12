歌手費玉清愛心不減 再捐百萬助3萬流浪貓狗

知名歌手費玉清愛心不減，今再捐百萬助弱勢貓狗。（台灣動物緊急救援小組提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕知名歌手費玉清封麥引退歌壇仍低調行善，台灣動物緊急救援小組所成立「台灣貓狗聯合勸募平台」今再度收到捐款100萬元，將購買飼料幫助全國逾3萬隻弱勢流浪貓狗，網友稱讚「小哥是弱勢毛孩天使！」

費玉清長期關懷弱勢團體，且非常愛護小動物，但因愛犬過世太過傷心，不敢再養狗，轉為關懷流浪動物，每年低調捐款數百萬元，幫助台灣多個流浪動物團體，今天歲末年終之際，再次低調透過經紀人捐款。

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台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，「小哥」費玉清從2014年起持續捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，累積捐款已超過900萬元；除了每年固定捐獻之外，在2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，又低調透過鄧麗君紀念基金會，捐款80萬元給台灣動物緊急救援小組，愛心不落人後，令人感動。

倪京台說，費玉清長久以來就以愛護動物聞名，他今捐助流浪貓狗善行於臉書曝光後，網友讚爆留言「小哥是弱勢毛孩天使！」

台灣動物緊急救援小組所成立「台灣貓狗聯合勸募平台」，為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過600萬元飼料，分送全國逾200個弱勢貓狗收容園區，有超過3萬隻毛小孩受惠。

倪京台指出，「台灣貓狗聯合勸募平台」15年來已捐出超過4億元貓狗飼料，溫飽台灣本島及離島數萬隻弱勢貓狗生命；此外，「台灣貓狗聯合勸募平台」也針對收容環境較差園區進行改善工程，至今已投入超過2000萬元。

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