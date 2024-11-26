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娛樂 最新消息

慶12強奪冠 手繪電影看板畫師顏振發開課教畫「台灣隊長」陳傑憲

〔記者王姝琇／台南報導〕手繪電影看板畫師顏振發進駐藍晒圖文創園區，將於12月5至8日首度開課，慶祝台灣棒球世界冠軍，這次選定主角正是「台灣隊長」陳傑憲；即日起開放線上報名。報名連結：https://forms.gle/jfpsEvuhg45Np7NT8

顏振發開課教畫「台灣隊長」陳傑憲展現我們來自台灣的「胸前比框」手勢畫面，別具意義。（資料照）顏振發開課教畫「台灣隊長」陳傑憲展現我們來自台灣的「胸前比框」手勢畫面，別具意義。（資料照）

以傳統手繪電影看板聞名的國寶繪師顏振發，曾多次在全美戲院對面騎樓開設「手繪看板文創研習營」，傳授民眾手繪電影海報的技藝，不少海內外民眾慕名而來，也是顏振發親自傳承技藝的開始；尤其他會搭配近期發生的事件或是電影來做為繪畫的主題，蔡英文、賴清德競選總統時的台南競選總部看板也是出自顏振發之手，他還曾開課教畫以紀念已逝的傳奇球星Kobe Bryant。

顏振發表示，這次要慶祝台灣棒球世界冠軍，也慶祝他在藍晒圖首度開課，他要教大家畫「台灣隊長」陳傑憲，而且僅酌收材料費，每位學員可完成一幅90×120公分畫作，邀民眾在值此有歷史意義的時刻一起作畫，選定底圖是陳傑憲展現我們來自台灣的「胸前比框」手勢，別具意義。

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