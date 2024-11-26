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娛樂 最新消息

曾敬驊為林奕嵐陷入虐戀！安全感勝出《影后》天菜詹懷雲

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經獲得金曲獎最佳演唱組合的「椅子樂團」推出新單曲《倖存者》，雖然今年8月樂團的錄音室被燒掉，損失數百萬，連金曲獎座也燒毀，但幸運的是，新歌MV邀請到得過金馬獎最佳新人獎的曾敬驊，以及憑《她和她的她》奪下金鐘獎最具潛力新人獎的林奕嵐同台飆戲。

林奕嵐、曾敬驊同台飆戲。（明天的歌有限公司提供）林奕嵐、曾敬驊同台飆戲。（明天的歌有限公司提供）

林奕嵐在MV中縱火，傷害了愛她的曾敬驊，為劇情之需，曾敬驊拍攝前必須花三、四小時畫上特殊的燒燙裝，回家卸妝很久，他透露拍攝場景氣味是真的，「一早就燒東西，有點嗆，有時身上還會有灰。」但他演出專業，談到：「演員很難去想到身體上有什麼負擔，這樣更容易進入感受氛圍。」

曾敬驊、林奕嵐出席椅子樂團MV首映記者會（記者王文麟攝）曾敬驊、林奕嵐出席椅子樂團MV首映記者會（記者王文麟攝）

林奕嵐則說MV劇本其實有點像心理學，但她不至於走不出角色，她說：「滿專注在角色裡面，不會把情緒套入，可以分開，我滿容易忘記的，不會走不出來。」

近期林奕嵐和因為《影后》受矚目，被網友封為天菜的詹懷雲合作拍攝《命中註定那頭鵝》，這次又和曾敬驊演虐戀MV，被問到兩位帥氣男演員誰是她的菜？她一開始說：「感覺不一樣。」在媒體追問下，她笑說：「那曾敬驊好了。」

曾敬驊、林奕嵐出席椅子樂團MV首映記者會（記者王文麟攝）曾敬驊、林奕嵐出席椅子樂團MV首映記者會（記者王文麟攝）

林奕嵐誇曾敬驊：「他是很認真的人，拍戲感覺有安全感，本來我哭不出來，曾敬驊告訴我：『妳要相信我、相信導演、相信自己。』他是很棒的人，詹懷雲比較像小朋友。」

曾敬驊、林奕嵐出席椅子樂團MV首映記者會（記者王文麟攝）曾敬驊、林奕嵐出席椅子樂團MV首映記者會（記者王文麟攝）

椅子樂團有去探班演員拍MV，覺得拍得很好，看了很激動，《倖存者》MV將於明（27日）晚8點於椅子樂團YouTube首播，單曲同名巡迴則將於12月27日在Legacy Taipei，12月28日在Legacy Taichung舉辦，門票11月29日開賣。

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