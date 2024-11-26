從沒露臉！Yuika唱抖音神曲爆紅 明年3月首登台開唱

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女聲ユイカ（Yuika）憑著《好きだから。》走紅。隨著她的音樂和討論度逐漸升溫，ユイカ即將與台粉面對面交流，明年3月9日將登台舉辦個人演唱會，地點在Legacy Taipei，正式票券將於11月29日中午12點正式開賣。

Yuika。（OFF TIME提供）

這位席捲網路的創作才女低調不露臉，以女高中生創作歌手備受注目，現年19歲的她，已經締造他人難敵的輝煌紀錄。首支原創歌曲《好きだから。》一經發表便火速登上日本排行榜，更於台灣、香港、俄羅斯等地拿下冠軍，搶攻贏得樂迷的心。

請繼續往下閱讀...

隨後推出的《そばにいて》成為短片《夏、ふたり》的主題曲，再次將她的才華推向國際。從抒情到流行，從個人心事到普世情感，ユイカ的每一首歌都像是一封無法言說的情書，傳遞著人們對戀愛的嚮往。

Yuika。（OFF TIME提供）

她曾說，創作音樂對她而言，是將自己的內心剖開，與世界真誠對話。這種毫無保留的真誠，正是她吸引眾人的魅力關鍵所在。

更多票務資訊請密切關注OFF TIME官方社群消息。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法