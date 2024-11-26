晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

從沒露臉！Yuika唱抖音神曲爆紅 明年3月首登台開唱

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女聲ユイカ（Yuika）憑著《好きだから。》走紅。隨著她的音樂和討論度逐漸升溫，ユイカ即將與台粉面對面交流，明年3月9日將登台舉辦個人演唱會，地點在Legacy Taipei，正式票券將於11月29日中午12點正式開賣。

Yuika。（OFF TIME提供）Yuika。（OFF TIME提供）

這位席捲網路的創作才女低調不露臉，以女高中生創作歌手備受注目，現年19歲的她，已經締造他人難敵的輝煌紀錄。首支原創歌曲《好きだから。》一經發表便火速登上日本排行榜，更於台灣、香港、俄羅斯等地拿下冠軍，搶攻贏得樂迷的心。

隨後推出的《そばにいて》成為短片《夏、ふたり》的主題曲，再次將她的才華推向國際。從抒情到流行，從個人心事到普世情感，ユイカ的每一首歌都像是一封無法言說的情書，傳遞著人們對戀愛的嚮往。

Yuika。（OFF TIME提供）Yuika。（OFF TIME提供）

她曾說，創作音樂對她而言，是將自己的內心剖開，與世界真誠對話。這種毫無保留的真誠，正是她吸引眾人的魅力關鍵所在。

更多票務資訊請密切關注OFF TIME官方社群消息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中