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娛樂 最新消息

啦啦隊女孩爆心結「奪上位」！電豹女放話電爆對方

〔記者林欣穎／台北報導〕台啤永豐雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」，平日22位隊員們情同姊妹，近期卻驚傳有心結，女孩們為了奪上位、爭排名，紛紛使出終極手段。 而「電豹女」無所不用其極爭上位，原來是為了「電豹女 x 無飲杯身聯名活動」最後獲選前四強的女孩，將可以擁有專屬肖像的飲料杯身，22位女孩們更互相放話「這一戰我一定要電爆妳！」

浪LIVE電豹女安娜（左起）、笑笑、Jasmine、雪寶、諺諺、小馨。（想想時間有限公司提供）浪LIVE電豹女安娜（左起）、笑笑、Jasmine、雪寶、諺諺、小馨。（想想時間有限公司提供）

以為期一個月開播收益最高的前4名電豹女獲勝，兩人一組共同獲得杯身露出，目前雪寶領先群芳，Jasmine、諺諺、笑笑則分別位居二、三、四名，緊追在後的還有小馨和安娜。

雪寶謙虛表示：「大家真的都很棒。但名額就四個，只能更加油。直播一直都是我比較擅長的事，但這個月跟前幾個月比起來，我覺得我沒有達到以前的水準。有點失落、傷心，剩下一週我會再更加油，給滿情緒價值。」

正逢生日月的Jasmine則開心感謝直播粉絲，送了很多禮物，放話一定會全勤開播，「聽到粉絲給我的鼓勵也更確定一定要上杯身。不是為了自己，而是為了他們」。諺諺目前暫居季軍，她更直言：「這次是內部競爭，而我好勝心非常 強，覺得我一定要前四名才行。」目前除了把直播的時長拉長外，還會多開其他時段瘋狂吸粉。

同樣11月生日的笑笑目前在危險的第四名位置，她說本月已經拚全力播了70小時，「生日當天我特別打扮成小公主，戴皇冠、背帶開播，粉絲們也很挺我，當日幫我衝到100萬浪花。」

電豹女們為爭奪前四強努力拚命，暫居第五的小馨則是相當佛系，直言：「順其自然囉，搞不好有意想不到的人，最後一刻壓榜衝上去！」第六名安娜也說：「大家都很厲害，老話一句，保持平常心就好。」

眾人被問會不會像夯劇《影后》中的史艾瑪為搏上位，心機盡出？笑笑立刻拒絕：「我認為史艾瑪太自私了，忘恩負義的種種行為都在提醒我不要成為那樣的人。」而小馨則表示：「不用那麼有心機啦，我比較偏向以陪伴聊天開心的方式開播。我都直接告訴大家在衝什麼活動，因為有時候大家不會認真看你設的活動。」諺諺則說自己不會耍心機，但能體諒史艾瑪想變紅的心態轉變，「人要把握機會才有機會往上爬！」

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