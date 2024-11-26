作家小彤辛苦了 罹胰臟癌挺過11次化療

小彤年初被診斷罹患胰臟癌，她努力對抗病魔，22日進行第11次化療。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕作家小彤年初被診斷罹患胰臟癌，她努力對抗病魔，22日進行第11次化療，坦言確實想過放棄，因為比想像中辛苦太多。

面對最後2次化療和即將到來的2025年，小彤說：「如果可以用2億換5年，我會毫不考慮拿錢去換，換算下來1天是10萬，我現在每天醒來都覺得自己賺了十萬。」新年新希望就是好好活下去。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：小彤自嘲獨臂神尼 每日睡醒樂賺10萬

今（26）日上午，小彤在臉書發文透露接受第11次化療，60幾小時的注射終於完成，「副作用是噁心反胃+腸胃絞痛+嚴重掉髮+口腔潰瘍+手麻抽筋+過敏瘀青全體到位」，即使關關難過，小彤高喊總會關關過，「就剩最後一次了！」

相關新聞：作家小彤奮戰胰臟癌 化療可怕副作用出現了

小彤胰臟癌手術後要做12次化療，但說療程最後一哩路越來越辛苦：「所有的副作用我幾乎都遇上了。」最明顯的是手臂發麻越來越嚴重，加上右側裝有人工血管，為了避免人工血管損傷，她盡量讓右手不提重物、不劇烈擺動，和老公苦中作樂開玩笑說整隻右手就像廢掉的感覺，加上預期中的落髮，讓樂觀的小彤忍不住自嘲：「我現在是獨臂神尼。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法