辛龍慟別劉真神隱4年 傳搬離傷心地專心學佛

劉真（右）過世4年，辛龍拒和外界聯繫。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王胡瓜7日舉辦記者會，宣布明年2月在北流舉辦「鑽石舞台之夜」大型演唱會，記者會上，胡瓜與藝人康康、金佩姍、曾心梅、林俊逸、歐漢聲、賴慧如、阿吉仔等人攜手亮相造勢並透露，本來打算找辛龍復出，無奈最後告吹。

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據悉，劉真過世4年來，辛龍始終拒和外界聯繫，好友、資深歌手金佩姍透露辛龍去年已搬離原本台北住處，目前帶著女兒定居台中，但新聞曝光後，辛龍親自來訊息澄清目前仍住台北，因觸景傷情才搬離原來和劉真居住地方。

本月7日鑽石舞台之夜演唱會記者會，康康（後排左起）、胡瓜、曾心梅、賴慧如、金佩珊、林俊逸、歐漢聲（前排左起）、阿吉仔。☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆（資料照，記者潘少棠攝）

此外，辛龍好友也私下透露，他雖斷絕和外界聯繫，但已接受劉真離開事實，並已全新學佛，希望靠著一心向佛讓自己心中更平靜，「他也全心照顧女兒，父女相依為命，生活平淡知足。」

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