晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

辛龍慟別劉真神隱4年 傳搬離傷心地專心學佛

劉真（右）過世4年，辛龍拒和外界聯繫。（資料照）劉真（右）過世4年，辛龍拒和外界聯繫。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王胡瓜7日舉辦記者會，宣布明年2月在北流舉辦「鑽石舞台之夜」大型演唱會，記者會上，胡瓜與藝人康康、金佩姍、曾心梅、林俊逸、歐漢聲、賴慧如、阿吉仔等人攜手亮相造勢並透露，本來打算找辛龍復出，無奈最後告吹。

相關新聞：（影音）胡瓜振興歌廳秀「辛龍有望復出」   鬆口：他害怕上電視

據悉，劉真過世4年來，辛龍始終拒和外界聯繫，好友、資深歌手金佩姍透露辛龍去年已搬離原本台北住處，目前帶著女兒定居台中，但新聞曝光後，辛龍親自來訊息澄清目前仍住台北，因觸景傷情才搬離原來和劉真居住地方。

本月7日鑽石舞台之夜演唱會記者會，康康（後排左起）、胡瓜、曾心梅、賴慧如、金佩珊、林俊逸、歐漢聲（前排左起）、阿吉仔。☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆（資料照，記者潘少棠攝）本月7日鑽石舞台之夜演唱會記者會，康康（後排左起）、胡瓜、曾心梅、賴慧如、金佩珊、林俊逸、歐漢聲（前排左起）、阿吉仔。☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆（資料照，記者潘少棠攝）

此外，辛龍好友也私下透露，他雖斷絕和外界聯繫，但已接受劉真離開事實，並已全新學佛，希望靠著一心向佛讓自己心中更平靜，「他也全心照顧女兒，父女相依為命，生活平淡知足。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中