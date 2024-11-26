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唐治平喪母皈依穆斯林 傳無積蓄盼復出談戀愛

唐治平（左）日前上綜藝節目，暢談母親過世後心情。（資料照，JET綜合台提供）唐治平（左）日前上綜藝節目，暢談母親過世後心情。（資料照，JET綜合台提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平母親於6月過世，曾因遲未出面認屍引起熱論，日前上綜藝節目《命運好好玩》，除分享母親逝世後的心路歷程，也透露目前最想談戀愛，更勁爆的是，傳他皈依穆斯林不吃豬肉。

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據了解，唐治平搬離過往和母親居住的新北市淡水區後，一度落腳台北市新生南路清真寺，知情者透露，他在演出大愛《真情伴星月》結識清真寺董事長，雙方近期有了接觸，也讓唐治平透過在清真寺禱告沐浴，撫平心中疑惑與不滿。

唐治平（左）消失多時，18日和演藝工會理事長曹雨婷合照。（資料照，演藝工會提供）唐治平（左）消失多時，18日和演藝工會理事長曹雨婷合照。（資料照，演藝工會提供）

也因為寺方讓唐治平有了歸屬感，外傳他已皈依穆斯林，也不再吃豬肉；此外，唐治平由於沒有積蓄，近期多靠朋友接濟，據悉，他想重返演藝工作，日前上綜藝節目是一個好的開始，圈內都希望唐治平重新振作起來。

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而唐治平上節目時也透露目前最想先談場戀愛，「以前真的不想結婚，但單身太久，其實滿寂寞的，現在很想找個伴，是真的。」節目中，命理老師也大膽預言明年機會很大，讓唐治平對未來戀情充滿期待。

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