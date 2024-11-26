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台灣棒球拍成電影！《KANO》賣3億潘傑楷客串 澎恰恰慘虧本負債

王建民的紀錄片《後勁：王建民》記錄他旅美的辛酸血淚。（牽猴子提供）王建民的紀錄片《後勁：王建民》記錄他旅美的辛酸血淚。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／專題報導〕台灣在世界12強棒球賽奪下世界冠軍，再度掀起全台棒球熱潮，更有網友敲碗，這一次12強的奇幻旅程，根本可以拍成電影。

其實過去就有不少與棒球有關的電影，包括《KANO》、《九降風》、《球來就打》、《天后之戰》及《球愛天堂》等等，還有以王建民為主題的熱血紀錄片《後勁：王建民》，今年上映的《餘燼》也以電視播放洋基隊投手王建民先發上場的畫面，作為電影時空背景的交代，台灣人對電影的熱愛從電影就能一窺究竟。

《餘燼》中就播放王建民先發的畫面。（翻攝自IG）《餘燼》中就播放王建民先發的畫面。（翻攝自IG）

2014年由馬志翔執導、魏德聖監製的電影《KANO》在全台大賣3.4億票房，故事背景設定在日治時期，講述1931年嘉義農林棒球隊打進日本甲子園決賽的傳奇故事，不但在台灣廣獲好評，這股《KANO》熱潮更燒到日本。男主角「吳明捷（阿基拉）」由時任棒球國手曹佑寧主演，讓曹佑寧一炮而紅，更成為他進軍演藝圈的契機。

曹佑寧主演《KANO》打開知名度，更成為他進軍演藝圈的契機。（威視提供）曹佑寧主演《KANO》打開知名度，更成為他進軍演藝圈的契機。（威視提供）

隨著12強賽事如火如荼進行，網友挖出此役國手潘傑楷曾經演過《KANO》，且原先劇組屬意的主要演員正是潘傑楷，導演馬志翔受訪證實，在籌備期間想找潘傑楷擔任嘉農成員裡其中一位原住民選手，儘管潘傑楷以專注於棒球本業為由拒絕，但因為馬志翔太喜歡潘傑楷，還是請他來客串南一中王牌「森田」一角。

棒球應援文化出現在《九降風》當中。（影市堂提供）棒球應援文化出現在《九降風》當中。（影市堂提供）

林書宇執導的《九降風》捧紅了鳳小岳、王柏傑等人，雖然是青春校園電影，但也有許多棒球元素，張捷、鳳小岳及王柏傑等人在片中為球隊應援，甚至因不滿判決而朝球場亂丟物品、怒罵裁判，展現瘋狂球迷的真實面貌，電影也提及時報鷹假球案，勾起觀眾對於職棒低潮期的傷痛。

《後勁：王建民》感動許多球迷。（牽猴子整合行銷提供）《後勁：王建民》感動許多球迷。（牽猴子整合行銷提供）

此次12強的「隱形功臣」牛棚教練王建民是永遠的「台灣之光」，2018年上映的傳記電影《後勁：王建民》不是紀錄他在洋基的豐功偉業，而是講述王建民如何克服傷勢、努力重返大聯盟的勵志故事，讓人一窺沉默王牌背後的血與淚，在電影院感動許多球迷。

澎恰恰找吳建豪拍攝《球愛天空》。（翻攝自臉書）澎恰恰找吳建豪拍攝《球愛天空》。（翻攝自臉書）

儘管棒球在台灣受歡迎，相關電影的票房表現卻未必理想，《KANO》雖然開出3.4億票房，但光是成本就要3億，6億票房才能回本。澎恰恰曾經執導電影《球愛天堂》，還找來張泰山、潘威倫、陳鏞基、林岳平、高國慶、高志綱、劉芙豪及潘武雄等球星客串，砸下5000萬僅獲得1600萬票房，導致他負債累累，棒球電影在票房的不確定性，讓熱愛棒球的創作者面臨挑戰。

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