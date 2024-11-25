（影）404號房藏玄機！泰版李聖經首扮女鬼 「現在不准笑」全破功

首次挑戰女鬼角色的大能在《404宿靈速速逃》飾演一位不想離開這間飯店的前主人女鬼。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國恐怖喜劇新作《404宿靈速速逃》由「泰版李聖經」的時尚女神「小能」甘雅薇誦恩領銜主演，在今天（25日）釋出的前導預告中，男主角Ter來到「幸福久久大飯店」要求一間能過夜的客房，不料整間飯店僅剩一間房號「404」客房，由大能飾演的女鬼在預告中現身表示「這間房，只能入住，不能退房」，嚇得Ter與他的同行夥伴落荒而逃，並與飯店冤魂女鬼展開每晚鬧鬼又搞笑的地盤爭奪戰。

泰國時尚女神甘雅薇誦恩在《404宿靈速速逃》化身飯店女鬼。（CATCHPLAY提供）

首次挑戰女鬼角色的大能飾演一位不想離開這間飯店的前主人女鬼，她透露先前從未演過鬼魂的角色，這次的演出對她來說非常有趣且相當具挑戰的角色，她也坦言其實私下非常怕鬼，不過導演一開始就向她表示這是一部恐怖喜劇電影，便馬上答應演出，笑說：「既然我要演鬼，應該就不會害怕自己吧！」

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《404宿靈速速逃》人類與飯店冤魂女鬼每晚鬧鬼又搞笑的爆笑驚嚇的地盤爭奪戰即將展開。（CATCHPLAY提供）

大能也說道：「雖然這部片是一部恐怖喜劇，但我的角色設定是完全不能笑的，畢竟自己非常容易笑場，尤其在拍攝初期，我幾乎每一場戲都笑場，最後為了減少笑場，我還特意在開拍前先去片場練習，試著完全進入女鬼的狀態，不受對手演員的影響，但男主角Ter的每場搞笑橋段都不重複，每一個鏡頭都會有新的梗，即使我以為自己已經準備好了，最後還是招架不住！」男主角Ter也形容：「這部電影恐怖的元素就交給大能，我則擔任搞笑擔當。」

《404宿靈速速逃》由實力派演員Ter辰塔維塔納西維領銜主演。（CATCHPLAY提供）

電影《404宿靈速速逃》描述房地產騙子那羅（辰塔維塔納西維飾）在山坡上發現一間廢棄酒店，眼看商機無限，便計劃將它改造成豪華酒店來騙一筆。然而，這酒店早已被前任屋主拉莉妲（甘雅薇誦恩飾）的鬼魂佔據，任何人想拿走，就會遭到她怨氣滿滿的恐怖反擊。不甘心的那羅只好找來各路薩滿和巫師，準備驅除這個「千年房東」；沒想到卻惹怒了女鬼，她決定要把所有闖入者都嚇得魂飛魄散。究竟是詭計多端的那羅會得逞，還是怨氣沖天的女鬼能奪回？這場搞笑又驚悚的搶奪戰，連鬼都會害怕。電影於12月13日在台上映。

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